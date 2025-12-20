"قصص متفوتكش".. خناقة حلمي طولان ومحمود فايز.. وإيقاف قيد الزمالك

"خناقة" حلمي طولان ومحمود فايز.. القصة الكاملة من توديع كأس العرب إلى الصدام

لدعم الأهلي.. 9 صور لأفشة في مدرجات المقاولون العرب

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها خناقة حلمي طولان ومحمود فايز وإيقاف قيد الزمالك.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

"خناقة" حلمي طولان ومحمود فايز.. القصة الكاملة من توديع كأس العرب إلى الصدام الإعلامي وتدخل شوبير

شهدت الساعات الماضية، تصاعد أدخنة أزمة بين حلمي طولان ومحسن صالح رئيس اللجنة الفنية لاتحاد الكرة ومحلل الأداء محمود فايز، وذلك بعد الخروج من كأس العرب وتبادل التهم والتصريحات اللاذعة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"الشخصية أهم".. نصائح أنطوان بيل لـ حسام حسن قبل كأس الأمم الأفريقية

منح أنطوان بيل الحارس الأسطوري الأسبق لـ منتخب الكاميرون، نصائح خاصة لـ حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة بالمغرب 2025.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

العقوبة الثامنة.. فيفا يعلن إيقاف قيد نادي الزمالك لثلاث فترات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، اليوم الجمعة، توقيع عقوبة جديدة على نادي الزمالك، تقضي بإيقاف قيده لمدة ثلاث فترات قيد، على خلفية أزمة تتعلق باللاعب الفلسطيني عدي الدباغ.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

طارق حامد ونجله في زيارة للأهرامات رفقة لاعب المصري السابق (صور)

نشر حجاج عويس ، لاعب المصري السابق وفريق طنطا الحالي، صور تجمعه رفقة صديقه طارق حامد لاعب وسط الزمالك السابق خلال زيارتهم لأهرامات الجيزة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

25 صورة ترصد كواليس تدريب منتخب مصر في المغرب

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم تحضيراته بمدينة أغادير المغربية، لانطلاق مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، تحت قيادة المدير الفني حسام حسن.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"عيب ولا يليق".. أحمد شوبير يوجه رسالة قوية لـ حلمي طولان ومحمود فايز

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة إلى حلمي طولان ومحمود فايز وذلك أثناء تقديمه لحلقة برنامجي "الناظر" على شاشة قناة النهار.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"عرض عليا منصبين".. حسام عاشور يكشف كواليس مقابلته للخطيب

كشف حسام عاشور، نجم النادي الأهلي السابق، عن تفاصيل المرحلة الجديدة في حياته بعد عودته للنادي مرة أخري وتوليه منصبا إداريًا في قطاع الناشئين.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.