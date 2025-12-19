"أنا الياسمين".. زوجة إمام عاشور تنشر صورا جديدة ويوجه لها رسالة رومانسية

شاركت هدير مندور زوجة عمرو السولية صورا جديدة على حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

زوجة عمرو السولية تشارك جمهورها صورا جديدة

وعلقت مندور على الصور "جوي المفضل أتى" إشارة إلى فصل الشتاء. وأضاف عددا من الجمور تعليقات: "قمر"، "تحفة".

وارتبط السولية بهدير مندور أثناء فترة وجوده في النادي الإسماعيلي واستمرت فترة خطبتهما 4 سنوات وتزوجا بعد انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي.

وفاجىء السولية زوجته بوجود رامي صبري في حفل الزفاف، إذ تعتبره مطربها المفضل.

وانتقل من صفوف النادي الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا في يوليو الماضي 2025.

ويشارك عمرو السولية في مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا المقامة ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.