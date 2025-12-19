مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

سيراميكا كليوباترا

0 1
20:00

الأهلي

الدوري الإسباني

فالنسيا

0 1
22:00

مايوركا

كأس السوبر الإيطالي

بولونيا

1 1
21:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

"جوي المفضل".. زوجة عمرو السولية تنشر صورًا جديدة والجمهور يعلق

كتب : مصراوي

08:52 م 19/12/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    زوجة عمرو السولية (12)
  • عرض 15 صورة
    زوجة عمرو السولية (2)
  • عرض 15 صورة
    زوجة عمرو السولية (14)
  • عرض 15 صورة
    زوجة عمرو السولية (3)
  • عرض 15 صورة
    زوجة عمرو السولية (10)
  • عرض 15 صورة
    زوجة عمرو السولية (13)
  • عرض 15 صورة
    زوجة عمرو السولية (7)
  • عرض 15 صورة
    زوجة عمرو السولية (5)
  • عرض 15 صورة
    زوجة عمرو السولية (4)
  • عرض 15 صورة
    زوجة عمرو السولية (8)
  • عرض 15 صورة
    زوجة عمرو السولية (6)
  • عرض 15 صورة
    زوجة عمرو السولية (11)
  • عرض 15 صورة
    زوجة عمرو السولية (9)
  • عرض 15 صورة
    زوجة عمرو السولية (11)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت هدير مندور زوجة عمرو السولية صورا جديدة على حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

زوجة عمرو السولية تشارك جمهورها صورا جديدة

وعلقت مندور على الصور "جوي المفضل أتى" إشارة إلى فصل الشتاء. وأضاف عددا من الجمور تعليقات: "قمر"، "تحفة".

وارتبط السولية بهدير مندور أثناء فترة وجوده في النادي الإسماعيلي واستمرت فترة خطبتهما 4 سنوات وتزوجا بعد انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي.

وفاجىء السولية زوجته بوجود رامي صبري في حفل الزفاف، إذ تعتبره مطربها المفضل.

وانتقل من صفوف النادي الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا في يوليو الماضي 2025.

ويشارك عمرو السولية في مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا المقامة ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة عمرو السولية عمرو السولية هدير مندور انستقرام الأهلي وسيراميكا مباراة الأهلي اليوم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مدبولي: صندوق النقد "ضيف ثقيل" لدى الشعوب.. وبرنامج مصر صاغته الحكومة
مشاهد من قصة ميلاد المسيح.. كيف مرت ثلاثة أعياد على مسيحيي غزة؟