تواجد محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في مدرجات ستاد المقاولون العرب، دعما لفريقه أمام سيراميكا كليوباترا.

وألتقي الأهلي مع سيراميكا مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، والتي حسم فيها اللقاء لصالحه بالفوز بهدف نظيف.

وتواجد أفشة في مدرجات اللقاء لدعم الفريق في مباراته المهمة، في ظل استبعاده من قائمة المباريات للاصابة.

جدير بالذكر أن افشة اصيب خلال مشاركته مع منتخب مصر الثاني في بطولة كاس العرب، ويخوض اللاعب في الفترة الحالية برنامج تأهيلي منفرد.