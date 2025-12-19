مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

الجونة

- -
17:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
19:30

ليفربول

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

أرسنال

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

اشبيلية

لدعم الأهلي.. 9 صور لأفشة في مدرجات المقاولون العرب

كتب : محمد عبد الهادي

10:44 م 19/12/2025
  • عرض 9 صورة
    9 صور لأفشة في مدرجات المقاولون العرب
تواجد محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في مدرجات ستاد المقاولون العرب، دعما لفريقه أمام سيراميكا كليوباترا.

وألتقي الأهلي مع سيراميكا مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، والتي حسم فيها اللقاء لصالحه بالفوز بهدف نظيف.

وتواجد أفشة في مدرجات اللقاء لدعم الفريق في مباراته المهمة، في ظل استبعاده من قائمة المباريات للاصابة.

جدير بالذكر أن افشة اصيب خلال مشاركته مع منتخب مصر الثاني في بطولة كاس العرب، ويخوض اللاعب في الفترة الحالية برنامج تأهيلي منفرد.

فشة الأهلي الأهلي وسيراميكا أخبار الأهلي اليوم

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

