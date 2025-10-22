صحفي إيطالي يكشف مفاجأة بشأن استمرار علي ماهر مع سيراميكا

أول تعليق من والد خوان بيزيرا على تعلق جماهير الزمالك بابنه

أكد الصحفي الإيطالي رودي جالتي، أن المدير الفني الحالي لفريق سيراميكا كليوباترا علي ماهر، في مفاوضات مع عدد من الأندية العربية، لتولي قيادتها في الفترة المقبلة.

وكتب جالتي، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "علي ماهر دخل في مفاوضات جادة مع أندية مغربية وليبية كبيرة، خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "من المتوقع أن يتخذ المدرب قراره النهائي بشأن مستقبله التدريبي، في وقت قريب".

ويتولى علي ماهر القيادة الفنية لفريق سيراميكا كليوباترا، منذ فبراير الماضي، حيث تولى المسؤولية بعد الرحيل عن فريق المصري البورسعيدي.

ويظهر على ماهر بمستوى مميز خلال الموسم الحالي رفقة سيراميكا كليوباترا في الدوري، حيث يقود الفريق لاحتلال صدارة جدول ترتيب الدوري حتى الآن.

ويذكر أن علي ماهر يستعد في الوقت الحالي رفقة فريقه، للمشاركة في بطولة السوبر المصري، المقرر إقامته خلال الفترة من 6 نوفمبر المقبل حتى يوم 9 من الشهر ذاته.

والجدير بالذكر، أن فريق سيراميكا كليوباترا، بقيادة علي ماهر، سيلاقي النادي الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر المصرى بالإمارات، يوم 6 نوفمبر المقبل.

