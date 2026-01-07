زوجة محمد حمدي توجه له رسالة خاصة بعد إصابته بالرباط الصليبي

وجهت شيرين زوجة نجم نادي بيراميدز ومنتخب مصر محمد حمدي، رسالة خاصة له، بعد التي تعرض لها، خلال مشاركته مع المنتخب الوطني أمام بنين.

وكان محمد حمدي، تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته في مباراة منتخب مصر أمام بنين، يوم الإثنين الماضي، ضمن منافسات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا.

ونشر زوجة محمد حمدي، صورة تجمعهما معا وكتبت: "من يومك وانت جبل، أنت اللي بتقويني، أجمد كده".

ويذكر أن منتخب مصر كان قد تمكن من تحقيق الفوز، على حساب نظيره بنين، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليضمن التأهل إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا.

ويلاقي المنتخب الوطني في ربع نهائي البطولة نظيره منتخب كوت ديفوار، يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

