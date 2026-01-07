زوجة إمام عاشور توجه رسالة خاصة له بعد فوز منتخب مصر على بنين في أمم أفريقيا

شارك نبيل عماد دونجا نجم وسط نادي الزمالك، متابعيه صورة له رفقة زوجته، خلال قضائهما شهر العسل معا في فرنسا.

وكان دونجا احتفل بحفل زفافه، يوم السبت الماضي الموافق 4 يناير الجاري، بحضور عدد من نجوم كرة القدم المصرية.

وشهد حفل زفاف دونجا، الذي أقيم يوم السبت الماضي حضور مجموعة من نجوم كرة القدم، على رأسهم قائد الزمالك السابق محمود عبد الرازق شيكابالا، محمد مجدى أفشة نجم وسط الأهلي.

ويذكر أن نبيل عماد دونجا كان قد انضم إلى نادي الزمالك في سبتمبر من عام 2022، قادما من فريق بيراميدز.

