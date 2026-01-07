مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
21:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
22:15

مانشستر يونايتد

الدوري الإيطالي

بارما

- -
21:45

إنتر ميلان

كأس السوبر الإسباني

برشلونة

- -
21:00

أتلتيك بلباو

جميع المباريات

إعلان

نبيل دونجا ينشر صورة جديدة رفقة زوجته من شهر العسل

كتب : مصراوي

05:12 ص 07/01/2026
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (6)
  • عرض 16 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (14)
  • عرض 16 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (16)
  • عرض 16 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (9)
  • عرض 16 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (27)
  • عرض 16 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (22)
  • عرض 16 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (1)
  • عرض 16 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (17)
  • عرض 16 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (18)
  • عرض 16 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (26)
  • عرض 16 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (16)
  • عرض 16 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (28)
  • عرض 16 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (26)
  • عرض 16 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (17)
  • عرض 16 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (13)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شارك نبيل عماد دونجا نجم وسط نادي الزمالك، متابعيه صورة له رفقة زوجته، خلال قضائهما شهر العسل معا في فرنسا.

وكان دونجا احتفل بحفل زفافه، يوم السبت الماضي الموافق 4 يناير الجاري، بحضور عدد من نجوم كرة القدم المصرية.

وشهد حفل زفاف دونجا، الذي أقيم يوم السبت الماضي حضور مجموعة من نجوم كرة القدم، على رأسهم قائد الزمالك السابق محمود عبد الرازق شيكابالا، محمد مجدى أفشة نجم وسط الأهلي.

ويذكر أن نبيل عماد دونجا كان قد انضم إلى نادي الزمالك في سبتمبر من عام 2022، قادما من فريق بيراميدز.

أقرأ أيضًا:

أول تعليق من محمد حمدي بعد إصابته بالرباط الصليبي في مباراة بنين

"لدعم نجله".. 5 صور لحضور زين الدين زيدان مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة دونجا نبيل عماد دونجا زوجة نبيل دونجا دونجا وزوجته

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

مسؤول باتحاد الكرة يوضح حقيقة إيقاف حسام حسن عن مباريات كأس الأمم الأفريقية
رياضة عربية وعالمية

مسؤول باتحاد الكرة يوضح حقيقة إيقاف حسام حسن عن مباريات كأس الأمم الأفريقية
20 صورة لنجوم احتفلوا بأعياد ميلادهم في شهر يناير
زووم

20 صورة لنجوم احتفلوا بأعياد ميلادهم في شهر يناير
عمرو مصطفى عن فترة مرضه: "اتولدت من جديد وصحابي كلهم كانوا في حضني"
زووم

عمرو مصطفى عن فترة مرضه: "اتولدت من جديد وصحابي كلهم كانوا في حضني"
“لازم ينتبه لتصريحاته".. سهير المرشدي ترد على أحمد العوضي بعد إثارته الجدل
زووم

“لازم ينتبه لتصريحاته".. سهير المرشدي ترد على أحمد العوضي بعد إثارته الجدل
الطلاب المسموح لهم خوض الاختبارات التكميلية يناير 2026 والأوراق المطلوبة
جامعات ومعاهد

الطلاب المسموح لهم خوض الاختبارات التكميلية يناير 2026 والأوراق المطلوبة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان