مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
21:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
22:15

مانشستر يونايتد

الدوري الإيطالي

بارما

- -
21:45

إنتر ميلان

كأس السوبر الإسباني

برشلونة

- -
21:00

أتلتيك بلباو

جميع المباريات

إعلان

زوجة محمد النني الثانية تشارك متابعها 5 صور جديدة

كتب : مصراوي

04:55 ص 07/01/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    زوجة النني الثانية (3)
  • عرض 15 صورة
    زوجة النني الثانية (1)
  • عرض 15 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (6)
  • عرض 15 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (1)
  • عرض 15 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (9)
  • عرض 15 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (6)
  • عرض 15 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (4)
  • عرض 15 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (12)
  • عرض 15 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (5)
  • عرض 15 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (2)
  • عرض 15 صورة
    زوجة النني الثانية (2)
  • عرض 15 صورة
    زوجة النني الثانية ونجله (3) (1)
  • عرض 15 صورة
    زوجة النني الثانية (5) (1)
  • عرض 15 صورة
    زوجة النني الثانية (2) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت البلوجر المغربية حنان زوجة نجم وطس منتخب مصر والجزيرة الإماراتي محمد النني، متابعيها على موقع "إنستجرام"، مجموعة من الصور.

ونشرت حنان عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور الخاصة بها، وهى ترتدي ملابس رياضية.

واعتادت زوجة نجم الوسط المصري، على مشاركة متابعيها مجموعة من اللحظات الخاصة بها ومجموعة من الصور، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

ويذكر أن النني يعيش رفقة زوجته حنان في الإمارات، إذ يلعب النجم المصري ضمن صفوف فريق الجزيرة الإماراتي.

أقرأ أيضًا:

أول تعليق من محمد حمدي بعد إصابته بالرباط الصليبي في مباراة بنين

"لدعم نجله".. 5 صور لحضور زين الدين زيدان مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة النني الثانية محمد النني زوجة محمد النني النني وزوجته

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

عمرو مصطفى عن فترة مرضه: "اتولدت من جديد وصحابي كلهم كانوا في حضني"
زووم

عمرو مصطفى عن فترة مرضه: "اتولدت من جديد وصحابي كلهم كانوا في حضني"
بعد اعتقال مادورو.. إدارة ترامب تضع وزير الداخلية الفنزويلي على رأس أهدافها
شئون عربية و دولية

بعد اعتقال مادورو.. إدارة ترامب تضع وزير الداخلية الفنزويلي على رأس أهدافها
والد زوجة مروان عطية يهدي حفيدته 20 ألف جنيه لهذا السبب (صور)
مصراوي ستوري

والد زوجة مروان عطية يهدي حفيدته 20 ألف جنيه لهذا السبب (صور)
"تليفون" يشعل النار بين جيران "المنيرة" وينتهي بجريمة
حوادث وقضايا

"تليفون" يشعل النار بين جيران "المنيرة" وينتهي بجريمة

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان