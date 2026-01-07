زوجة إمام عاشور توجه رسالة خاصة له بعد فوز منتخب مصر على بنين في أمم أفريقيا

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز منتخب مصر على بنين؟ (كوميك)

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز كوت ديفوار على بوركينا فاسو؟

شاركت البلوجر المغربية حنان زوجة نجم وطس منتخب مصر والجزيرة الإماراتي محمد النني، متابعيها على موقع "إنستجرام"، مجموعة من الصور.

ونشرت حنان عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور الخاصة بها، وهى ترتدي ملابس رياضية.

واعتادت زوجة نجم الوسط المصري، على مشاركة متابعيها مجموعة من اللحظات الخاصة بها ومجموعة من الصور، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

ويذكر أن النني يعيش رفقة زوجته حنان في الإمارات، إذ يلعب النجم المصري ضمن صفوف فريق الجزيرة الإماراتي.

أقرأ أيضًا:

أول تعليق من محمد حمدي بعد إصابته بالرباط الصليبي في مباراة بنين

"لدعم نجله".. 5 صور لحضور زين الدين زيدان مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية