مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
21:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
22:15

مانشستر يونايتد

الدوري الإيطالي

بارما

- -
21:45

إنتر ميلان

كأس السوبر الإسباني

برشلونة

- -
21:00

أتلتيك بلباو

جميع المباريات

إعلان

والد زوجة مروان عطية يهدي حفيدته 20 ألف جنيه لهذا السبب (صور)

كتب : نهي خورشيد

03:34 ص 07/01/2026
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    تعليق زوجة مروان عطية على هدفه في مرمى بنين
  • عرض 23 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 23 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 23 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 23 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 23 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 23 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 23 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 23 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 23 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 23 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 23 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 23 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 23 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 23 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 23 صورة
    مروان عطية وزوجته (2) (1)
  • عرض 23 صورة
    مروان عطية وزوجته (3) (1)
  • عرض 23 صورة
    مروان عطية وزوجته (4) (1)
  • عرض 23 صورة
    مروان عطية وزوجته (1) (1)
  • عرض 23 صورة
    مروان عطية وزوجته (5) (1)
  • عرض 23 صورة
    زوجة مروان عطية (1) (1)
  • عرض 23 صورة
    زوجة مروان عطية (3) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفل فتحي صقر والد زوجة مروان عطية لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، بتأهل الفراعنة إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية والمقامة حالياً في المغرب بطريقة خاصة.

وظهر والد زوجة مروان عطية في مقطع متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يداعب حفيدته ويمنحها مبلغ 20 ألف جنيه، احتفالًا بالفوز والتأهل، وتسجيل والده الهدف الأول للفراعنة.

وكان المنتخب الوطني حسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً، عقب فوزه على بنين بثلاثية مقابل هدف، ليضرب موعداً مع كوت ديفوار في دور ربع النهائي من المسابقة القارية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة مروان عطية سلمى صقر والد زوجة مروان عطية منتخب مصر صور زوجة مروان عطية من زوجة مروان عطية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

انقلاب "تروسيكل".. مصرع رجل وإصابة زوجته بترعة في كفر الشيخ
أخبار المحافظات

انقلاب "تروسيكل".. مصرع رجل وإصابة زوجته بترعة في كفر الشيخ
يارا السكري بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها
الموضة

يارا السكري بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها
عمرو مصطفى عن فترة مرضه: "اتولدت من جديد وصحابي كلهم كانوا في حضني"
زووم

عمرو مصطفى عن فترة مرضه: "اتولدت من جديد وصحابي كلهم كانوا في حضني"
مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع عمرو الجزار
رياضة محلية

مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع عمرو الجزار
الرئيس الكولومبي: ترامب مصاب بالخرف الشيخوخي
شئون عربية و دولية

الرئيس الكولومبي: ترامب مصاب بالخرف الشيخوخي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان