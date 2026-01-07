ابنة حسام حسن توجه له رسالة خاصة بعد فوز منتخب مصر على بنين

زوجة إمام عاشور توجه رسالة خاصة له بعد فوز منتخب مصر على بنين في أمم أفريقيا

احتفل فتحي صقر والد زوجة مروان عطية لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، بتأهل الفراعنة إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية والمقامة حالياً في المغرب بطريقة خاصة.

وظهر والد زوجة مروان عطية في مقطع متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يداعب حفيدته ويمنحها مبلغ 20 ألف جنيه، احتفالًا بالفوز والتأهل، وتسجيل والده الهدف الأول للفراعنة.

وكان المنتخب الوطني حسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً، عقب فوزه على بنين بثلاثية مقابل هدف، ليضرب موعداً مع كوت ديفوار في دور ربع النهائي من المسابقة القارية.