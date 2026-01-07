مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
21:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
22:15

مانشستر يونايتد

الدوري الإيطالي

بارما

- -
21:45

إنتر ميلان

كأس السوبر الإسباني

برشلونة

- -
21:00

أتلتيك بلباو

جميع المباريات

إعلان

5 صور لمحمود شيكابالا ونجله مع محمد رمضان

كتب : مصراوي

07:30 ص 07/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    cb81772b-09b1-4300-ace3-b7f351521e3a
  • عرض 5 صورة
    احمد فهمي مع شيكابالا وغالي كاس العالم
  • عرض 5 صورة
    احمد فهمي مع شيكابالا وغالي كاس العالم
  • عرض 5 صورة
    شيكابالا ونجله آدم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شارك محمود عبد الرازق شيكابالا قائد منتخب مصر الأول، مجموعة من الصور له رفقة الممثل محمد رمضان، خلال تواجدهما في حفل استقبال مصر للنسخة الأصلية لكأس العالم.

ونشر شيكابالا عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة محمد رمضان، بجانب نشر صورة لنجله آدم رفقة رمضان.

واستقبلت مصر يوم الأحد الماضي، النسخة الأصلية من كأس العالم، خلال جولته العالمية والتي من المقرر خلالها، أن تزور الكأس 30 دولة حول العالم.

والجدير بالذكر أن النسخة المقبلة، من بطولة كأس العالم 2026، ستقام في 3 دول، وهم: "الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك"، خلال الفترة من 11 يونيو 2026 حتى 19 يوليو من العام ذاته.

أقرأ أيضًا:

أول تعليق من محمد حمدي بعد إصابته بالرباط الصليبي في مباراة بنين

"لدعم نجله".. 5 صور لحضور زين الدين زيدان مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شيكابالا ونجله آدم شيكابالا ونجله أدم شيكابالا ومحمد رمضان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

جرح بالرأس.. إصابة الرئيس الفنزويلي وزوجته خلال عملية الاعتقال
شئون عربية و دولية

جرح بالرأس.. إصابة الرئيس الفنزويلي وزوجته خلال عملية الاعتقال
تنسيق نصف العام.. جامعة تقبل طلابًا حاصلين على شهادة الثانوية منذ 5 سنوات
التنسيق

تنسيق نصف العام.. جامعة تقبل طلابًا حاصلين على شهادة الثانوية منذ 5 سنوات

عمرو مصطفى عن فترة مرضه: "اتولدت من جديد وصحابي كلهم كانوا في حضني"
زووم

عمرو مصطفى عن فترة مرضه: "اتولدت من جديد وصحابي كلهم كانوا في حضني"
أولوية لـ"التأمين الصحي وحياة كريمة".. ماذا قال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي
أخبار مصر

أولوية لـ"التأمين الصحي وحياة كريمة".. ماذا قال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي
مجلس القيادة اليمني يُسقط عضوية عيدروس الزبيدي من المجلس ويحيله للنائب
شئون عربية و دولية

مجلس القيادة اليمني يُسقط عضوية عيدروس الزبيدي من المجلس ويحيله للنائب

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان