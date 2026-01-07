5 صور لمحمود شيكابالا ونجله مع محمد رمضان

شارك محمود عبد الرازق شيكابالا قائد منتخب مصر الأول، مجموعة من الصور له رفقة الممثل محمد رمضان، خلال تواجدهما في حفل استقبال مصر للنسخة الأصلية لكأس العالم.

ونشر شيكابالا عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة محمد رمضان، بجانب نشر صورة لنجله آدم رفقة رمضان.

واستقبلت مصر يوم الأحد الماضي، النسخة الأصلية من كأس العالم، خلال جولته العالمية والتي من المقرر خلالها، أن تزور الكأس 30 دولة حول العالم.

والجدير بالذكر أن النسخة المقبلة، من بطولة كأس العالم 2026، ستقام في 3 دول، وهم: "الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك"، خلال الفترة من 11 يونيو 2026 حتى 19 يوليو من العام ذاته.

أقرأ أيضًا:

أول تعليق من محمد حمدي بعد إصابته بالرباط الصليبي في مباراة بنين

"لدعم نجله".. 5 صور لحضور زين الدين زيدان مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية