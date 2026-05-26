كشفت الفنانة زينة عن اللحظات الأخيرة فى حياة شقيقها إسلام رضا قبل رحيله في فبراير الماضي.

ونشرت زينة صورة تجمعهما سويًا عبر حسابها على موقع انستجرام تدعو له فى يوم عرفات، وكتبت: "الشاب الحلو ده أخويا ربنا حرمني منه وراضيه وبحمد ربنا في كل لحظة، أنا واثقة فيك يا رب ان ليك حكمة في كده الحمد لله، كان صايم وصلى العصر في الجامع ونام صايم وماصحيش راح لربنا صايم ومصلي ومتوضي وفي رمضان".

طلب من زينة لجمهورها

وأضافت زينة : "أنا قلبي واجعني اوي وبطلب منكم الدعاء لي إسلام أخويا وابني وحته من قلبي، أنا طول عمري محتاجه دعائكم ومجرباه (الدعاء بظهر الغيب ) عمري ما احتاجت دعوة منكم واتاخرتوا عني علشان كده دايما ربنا بيساعدني بسببكم ربنا يرحم اخويا وابويا وكل امواتنا واموات المؤمنين والمؤمنات".

واختتمت زينة : "ادعوا وانتم بتفطروا ودلوقتي وربنا يصبرنا جميعا الاخ بيوجع في القلب اوي (يا وهاب أوهبه الفردوس الأعلى من الجنة هو وبابا)".

وفاة شقيق زينة

أعلنت زينة وفاة شقيقها، في شهر فبراير الماضي وكتبت على حسابها بـ "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى أخويا وابني وسندي في الدنيا اللي ماليش غيره بعد ربنا، أخويا وحبيبي إسلام رضا إسماعيل".

أقيمت صلاة جنازة إسلام رضا، شقيق الفنانة زينة، بمسجد حسن الشربتلي في القاهرة الجديدة، وذلك عقب وفاته.

