موعد مباراة مصر وروسيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

يواصل منتخب مصر بقيادة العميد حسام حسن، تدريباته الفنية المتواصلة استعدادًا لوديتي روسيا والبرازيل قبل إنطلاق منافسات كأس العالم لموسم 2026.

تدريبات منتخب مصر استعدادًا لمواجهة روسيا الودية

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن،مباراته الأولي أمام روسيا ضمن الاستعدادات لمنافسات بطولة كأس العالم 2026.

وشهدت التدريبات اليوم، مشاركة 24 لاعباً بعد انضمام هيثم حسن، لاعب ريال أوفييدو الإسباني، عقب وصوله عصر اليوم لمعسكر المنتخب.

وحضر مران المنتخب، السفير الكندي بمصر، أولريك شانون، وذلك عقب جولته في أرجاء اتحاد الكرة، بصحبة المهندس هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، وخالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد، ومحمد أبوحسين وطارق أبوالعينين، عضوي المجلس.

ويقع منتخب مصر فى المجموعة السابعة التي تضم معه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا وكندا والمكسيك.

