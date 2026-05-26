تحدث الدولي المصري محمد صلاح، عن مستقبله، بعد رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم المنقضي، مشيرا إلى ما زال لديه الوقت.

رحيل محمد صلاح عن ليفربول

ظهر محمد صلاح للمرة الأخيرة مع ليفربول، في مباراة برينتفورد مساء الأحد الماضي، في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، إذ يرحل صلاح عن الفريق بعد الاتفاق بين الثنائي.

محمد صلاح يتحدث عن مستقبله

قال صلاح في تصريحات عبر قنوات بي إن سبورتس: "الحمدلله أنني أنهيت مستقبلي مع ليفربول بهذا الشكل، حققت كل شيء وطالع الناس فخورة باللي أنا عملته وحققته، وضعت الفريق بنسبة كبيرة في المكان الذي يستحقه بين الكبار، أهم شيء بالنسبة لي، وتوقعت أشياء مما حققتها، لكن لم أتوقع كل حاجة".

وأضاف: "اليوم الأخير كان صعبا علي نفسيا، آخر مباراة لي في مكان قضيت به 9 سنين، عشت فيه أحسن أيام شبابي، لكن الحمدلله لما ببص إلى الماضي، أنت عشت شبابك عملت كل حاجة في الكورة وحققت كل شيء، ومفيش حاجة أحلم بها أكثر من كده".

واختتم صلاح عن مستقبله: "ما زال لدي وقت، أنا رايح كأس العالم لو فيه حاجة كويسة قبل البطولة سأقرر ولو مفيش سأتخذ قراري بعد كأس العالم، وأتمنى أن يخرج لاعبين مصريين مثلي، يحققون الذي حققته، لأن هذا كان هدف من أهدافي عندما احترفت في أوروبا".

اقرأ أيضًا:

"أرزق كل مشتاق".. إبراهيم فايق يؤدي مناسك الحج (صور)



32 كاميرا و لأول مرة.. إنتاج تلفزيوني غير مسبوق لمباراة مصر وروسيا