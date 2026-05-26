حسم نادي مانشستر سيتي ملف المدير الفني الجديد للفريق، بالتعاقد مع المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، لخلافة الإسباني بيب جوارديولا الذي أنهى رحلته مع النادي بعد مسيرة امتدت لعشر سنوات.

وبحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، فقد وقع ماريسكا عقدًا يمتد لثلاثة مواسم مع مانشستر سيتي، ليستمر في منصبه حتى يونيو 2029.

ماريسكا يبدأ تحديًا جديدًا

ويأتي تعيين ماريسكا بعد نهاية تجربته الأخيرة مع تشيلسي، والتي انتهت في يناير 2026، عقب فترة شهدت تراجعًا في نتائج الفريق ومستوياته الفنية.

وكان آخر ظهور للمدرب الإيطالي مع "البلوز" في مواجهة بورنموث، التي انتهت بالتعادل 2-2 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل إعلان رحيله رسميًا عن الفريق اللندني.

نهاية حقبة جوارديولا

من جانبه، أسدل جوارديولا الستار على واحدة من أنجح الفترات في تاريخ مانشستر سيتي، بعدما قاد الفريق لتحقيق العديد من الإنجازات المحلية والقارية خلال عقد كامل.

وجاءت المباراة الأخيرة للمدرب الإسباني مع السيتي أمام أستون فيلا، والتي خسرها الفريق بنتيجة 2-1 في الجولة الـ38 والأخيرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

وشهد اللقاء مراسم وداع مؤثرة من جماهير مانشستر سيتي، التي حرصت على تكريم جوارديولا تقديرًا لما قدمه للنادي خلال عشر سنوات، نجح خلالها في حصد 20 بطولة مختلفة، ليكتب اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ النادي الإنجليزي.

