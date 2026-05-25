كشفت صحيفة الرياضية السعودية، أن المدافع الدولي المصري أحمد حجازي سيغادر فريق نيوم بنهاية عقده موسم 2025-2026 بعدما انضم للفريق قبل موسمين من الآن.

ونجح حجازي في قيادة فريق نيوم من التأهل من دوري القسم الثاني إلي الدوري الممتاز "روشن" في الموسم الماضي الذي أنهي فيه نيوم تواجده في المركز الثامن في الترتيب.

وأوضحت الصحيفة، أن حجازي دخل دائرة اهتمامات نادي اتحاد جدة الملقب بـ"النمور" للتواجد في منصب إداري في الفترة المقبلة إذا قرر اعتزال كرة القدم حيث سبق له اللعب مع نادي اتحاد جدة والتتويج معه ببطولة دوري روشن.

نيوم السعودي يكرم أحمد حجازي

وفي شهر فبراير الماضي، كرم رئيس مجلس إدارة نادي نيوم السعودي، المحترف المصري أحمد حجازي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بمناسبة وصوله إلى المباراة رقم 100.

ونشر الحساب الرسمي لنادي نيوم على موقع التغريدات "إكس"، صورا لحجازي بقميص يحمل رقم 100، رفقة الجهاز الفني وزملائه، وعلق: "تمنياتنا للحاجز بمزيدٍ من التألق والنجاح".

