فيفا يحسم أزمة تأشيرات إيران قبل كأس العالم.. ما التفاصيل؟

ضمن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حصول بعثة منتخب إيران على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في بطولة كأس العالم الصيف المقبل، رغم استمرار التوترات السياسية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن وزير الرياضة الإيراني أحمد دنيا مالي أكد تلقي بلاده تعهدًا رسميًا من قيادة "فيفا" بمنح جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني الوثائق اللازمة لدخول الولايات المتحدة قبل انطلاق البطولة.

وأشار الوزير إلى أن الدول المستضيفة ملزمة وفق اللوائح الدولية بتسهيل دخول جميع المنتخبات المتأهلة، مؤكدًا أن منتخب إيران بات قادرًا على التركيز الكامل على الاستعدادات الفنية دون أي أزمات إدارية.

واستقر المنتخب الإيراني على إقامة معسكره التدريبي الرئيسي في مدينة تيخوانا المكسيكية، القريبة من الحدود الأمريكية، استعدادًا لخوض مباريات البطولة.

كما أكدت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم دعم حكومتها الكامل للترتيبات الخاصة بالمنتخب الإيراني، مع تسهيل إجراءات التأشيرات والدخول المتعدد إلى الولايات المتحدة عبر القنوات الدبلوماسية.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم يوم 11 يونيو، بعدما أوقعت القرعة منتخب إيران في المجموعة السابعة.

ويبدأ المنتخب الإيراني مشواره بمواجهة منتخب نيوزيلندا يوم 15 يونيو في لوس أنجلوس، ثم يواجه بلجيكا يوم 21 يونيو على الملعب نفسه، قبل أن يختتم مبارياته بمواجهة منتخب مصر يوم 26 يونيو في سياتل، في لقاء قد يحسم بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.

