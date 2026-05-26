لم الشمل.. سباليتي يضغط لضم محمد صلاح إلى يوفنتوس الإيطالي

كتب : هند عواد

07:38 م 26/05/2026

لوتشيانو سباليتي

يرغب لوتشيانو سباليتي، المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي، في لم شمله بالدولي المصري محمد صلاح، بعد رحيله عن ليفربول الإنجليزي، بنهاية الموسم المنقضي.

وفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا"، يستكشف نادي يوفنتوس إمكانية التعاقد مع عدد من نجوم ليفربول، ويبرز محمد صلاح كهدف رئيسي للمدرب لوتشيانو سباليتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن سباليتي، الذي سبق له العمل مع صلاح خلال فترتهما معًا في روما، متحمس لفكرة استعادة النجم المصري، ويدفع بقوة نحو انتقاله إلى ملعب أليانز.

وأوضح التقرير، أن يوفنتوس يعتقد أن أليسون بيكر قد يلعب دورًا في إتمام الصفقة، خاصة أن حارس المرمى يرتبط هو الآخر بقوة بالانتقال إلى تورينو.

ورحل محمد صلاح عن ليفربول بنهاية الموسم، بعد الاتفاق بين الطرفين، ومن المتوقع أن يعقد يوفنتوس محادثات معه بعد كأس العالم 2026.

من ارتفاع 518 كيلومترا.. صور فضائية لـ1.7 مليون حاج في عرفات
رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026
طرق سريعة وحدائق ومنتزهات.. خطة "الداخلية" لتأمين احتفالات عيد الأضحى
10 أفلام كوميدية وأكشن على شاشات "ام بي سي مصر" في عيد الأضحى
قضية رشوة "آثار إمبابة" .. قرار جديد بشأن محاكمة كبير مفتشي الآثار
إمام عاشور ومهاجم بيراميدز.. جوميز يفاجئ الفتح السعودي بـ 3 شروط للتجديد
