لم الشمل.. سباليتي يضغط لضم محمد صلاح إلى يوفنتوس الإيطالي

يرغب لوتشيانو سباليتي، المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي، في لم شمله بالدولي المصري محمد صلاح، بعد رحيله عن ليفربول الإنجليزي، بنهاية الموسم المنقضي.

يوفنتوس يضع عينه على محمد صلاح

وفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا"، يستكشف نادي يوفنتوس إمكانية التعاقد مع عدد من نجوم ليفربول، ويبرز محمد صلاح كهدف رئيسي للمدرب لوتشيانو سباليتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن سباليتي، الذي سبق له العمل مع صلاح خلال فترتهما معًا في روما، متحمس لفكرة استعادة النجم المصري، ويدفع بقوة نحو انتقاله إلى ملعب أليانز.

وأوضح التقرير، أن يوفنتوس يعتقد أن أليسون بيكر قد يلعب دورًا في إتمام الصفقة، خاصة أن حارس المرمى يرتبط هو الآخر بقوة بالانتقال إلى تورينو.

ورحل محمد صلاح عن ليفربول بنهاية الموسم، بعد الاتفاق بين الطرفين، ومن المتوقع أن يعقد يوفنتوس محادثات معه بعد كأس العالم 2026.

