يوسف بلعمري يزين قائمة المغرب في كأس العالم 2026

زين المغربي يوسف بلعمري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة منتخب بلاده لكأس العالم 2026.

وأعلن محمد وهبي، مدرب منتخب المغرب، قائمته للمونديال، في مؤتمر صحفي، منذ قليل، وشهدت غياب كلا، محمد الشيبي لاعب بيراميدز، أشرف بن شرقي لاعب الأهلي، ووجود يوسف بلعمري لاعب الأحمر.

بلعمري على رأس قائمة المغرب

تضم قائمة منتخب المغرب لكأس العالم كل من:

حراسة المرمى: ياسين بونو- منير الكجوي- أحمد رضا التكناوتي

خط الدفاع: نصير المزراوي - أنس صلاح الدين- يوسف بلعمري- أشرف حكيمي – نايف أكرد – شادي رياض – رضوان حلحال – عيسى ديوب

خط الوسط: سمير المرابط – أيوب بوعدي – نائل العناوي – سفيان مرابط – زكرياء الواحدي – عز الدين أوناحي – بلال الخنوس – إسماعيل الصيباري - عبد الصمد الزلزولي - شمس الدين الدين طرابلسي

خط الهجوم: سفيان رحيمي - أيوب الكعبي - ابراهيم دياز - ياسين جسيمي - أيوب أمايموني

وانضم يوسف بلعمري إلى الأهلي في يناير الماضي، وخاض مع الفريق 12 مباراة ولم يسجل أو يصنع أي هدف، وحقق مع الفريق لقب وحيد وهو كأس السوبر.

