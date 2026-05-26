هدى الإتربي تفاجئ جمهورها بخسارة وزنها في جلسة تصوير جريئة في فرنسا

كتب : معتز عباس

09:22 م 26/05/2026 تعديل في 09:52 م
    هدى الاتربي (1)
    هدى الاتربي في فرنسا
    هدى الاتربي (2)

تألقت الفنانة هدى الإتربي بإطلالة صيفية خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان كان السينمائي، وفاجأت جمهورها بفقدان الكثير من وزنها، وخطفت الأنظار بأناقتها وسط أجواء الريفييرا الفرنسية الساحرة.

تفاصيل إطلالة هدى الإتربي

وظهرت هدى بفستان قصير باللون الوردي الفاتح، أبرز رشاقتها، مع تفاصيل مفرغة عند الأطراف أضفت لمسة عصرية أنيقة على الإطلالة، ونسقت معه وشاحًا حريريًا بألوان هادئة زاد من فخامة اللوك.

وشاركت هدى جمهورها مجموعة صور من إطلالتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "أجواء الريفييرا الفرنسية الساحل الفرنسي الفاخر"، لتتلقى تفاعلاً واسعًا من متابعيها الذين أشادوا بجمالها وأناقتها.

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي": "عسل موت"، "كل سنة وانتي وحلوة"، "طاقة الجمال"، "جمالك مفيش زيو"، "أحلى واحدة".

أخر أعمال هدى الاتربي في الدراما

شاركت هدى الإتربي في رمضان الماضي، بمسلسل العتاولة الجزء الثاني، وضم العمل عددًا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف مصطفى جمال هاشم.

كما شاركت في رمضان عام 2026 بمسلسل "كلهم بيحبوا مودي"، بطولة ميرفت أمين، هدى الإتربي، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، محسن منصور، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

