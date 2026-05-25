كأس رابطة الأندية

إنبي

0 0
17:00

وادي دجلة

كأس رابطة الأندية

زد

0 0
20:00

المصري

الدوري الأفريقي لكرة السلة

دار سيتي

21 38
20:00

بترو دي لواندا

جميع المباريات

هيثم حسن يصل معسكر منتخب مصر استعدادًا لودية روسيا

كتب : محمد عبد الهادي

05:49 م 25/05/2026 تعديل في 06:10 م
    هيثم حسن مع التوأم (4)
    هيثم حسن مع التوأم (1)
    هيثم حسن مع التوأم (2)
    هيثم حسن لاعب فياريال السابق
    اللاعب المصري الفرنسي هيثم حسن
    اللاعب المصري الفرنسي هيثم حسن
    اللاعب المصري الفرنسي هيثم حسن
    المصري هيثم حسن أثناء الإفطار (2)
    هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو
    المصري هيثم حسن أثناء الإفطار (1)

وصل اليوم الإثنين، لاعب منتخب مصر هيثم حسن لمعسكر الفراعنة المقام في الوقت الحالي ضمن استعدادات بطولة كأس العالم 2026.

وانضم هيثم حسن الي صفوف معسكر منتخب الاول لكرة القدم استعدادا لكأس العالم 2026، ومواجهة روسيا الودية يوم الخميس المقبل.

وانطلق معسكر منتخب مصر يوم الخميس 21 مايو الجاري في مركز المنتخبات الوطنية.

موعد مباراة مصر وروسيا الودية

من المقرر أن تقام مباراة مصر وروسيا الودية يوم الخميس المقبل، 28 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

