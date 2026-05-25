هيثم حسن يصل معسكر منتخب مصر استعدادًا لودية روسيا

موعد مباراة مصر وروسيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

وصل اليوم الإثنين، لاعب منتخب مصر هيثم حسن لمعسكر الفراعنة المقام في الوقت الحالي ضمن استعدادات بطولة كأس العالم 2026.

وانضم هيثم حسن الي صفوف معسكر منتخب الاول لكرة القدم استعدادا لكأس العالم 2026، ومواجهة روسيا الودية يوم الخميس المقبل.

وانطلق معسكر منتخب مصر يوم الخميس 21 مايو الجاري في مركز المنتخبات الوطنية.

موعد مباراة مصر وروسيا الودية

من المقرر أن تقام مباراة مصر وروسيا الودية يوم الخميس المقبل، 28 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.