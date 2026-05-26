يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة مع كندا والمكسيك.

ويواصل المنتخب الوطني تدريباته الفنية والبدنية استعدادًا لخوض مباريات دور المجموعات، وسط طموحات كبيرة بتحقيق نتائج إيجابية والمنافسة على التأهل إلى الأدوار الإقصائية في المونديال.

وفيما يلي مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026، وذلك بتوقيت القاهرة:

مواعيد مباريات منتخب مصر

مصر × بلجيكا

يوم 15 يونيو – الساعة 10:00 مساءً.

مصر × نيوزيلندا

يوم 22 يونيو – الساعة 4:00 عصرًا.

مصر × إيران

يوم 27 يونيو – الساعة 6:00 مساءً.

مجموعة منتخب مصر

ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات:

منتخب بلجيكا

منتخب إيران

منتخب نيوزيلندا

منتخب كندا

منتخب المكسيك

ويُذكر أن جميع مواعيد المباريات المذكورة وفقًا لتوقيت القاهرة.

