بات المهاجم الشاب حمزة عبدالكريم، محط أنظار العديد من الأندية، بعد تألقه مؤخرًا مع شباب برشلونة في فترة الإعارة التي يقضيها مع الفريق الكتالوني.

وكشفت صحيفة سبورت الكتالونية، أن نادي نورويتش سيتي الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع المهاجم المصري حمزة عبد الكريم علي سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

اللاعب حتى الآن ينتمي للنادي الأهلي المصري حيث أن برشلونة لم يفعل بند الشراء حتى الآن.

أرقام حمزة عبد الكريم مع شباب برشلونة

شارك عبد الكريم رفقة شباب برشلونة الإسباني حتى الآن، في 7 مباريات، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف، مما جعله مصدر اهتمام عالمي وبالأخص من قبل الصحافة الإسبانية.

اقرأ أيضًا:

هيثم حسن يصل معسكر منتخب مصر استعدادًا لودية روسيا



عناد توروب يدفع الخطيب لإجراء عاجل في الأهلي لإنهاء التعاقد



