الدوري الأفريقي لكرة السلة

دار سيتي

21 38
20:00

بترو دي لواندا

كأس رابطة الأندية

إنبي

0 0
17:00

وادي دجلة

الدوري الأفريقي لكرة السلة

الأهلي بنغازي

98 80
17:00

النادي الإفريقي

نادٍ إنجليزي يفاوض حمزة عبدالكريم لضمه.. ما التفاصيل؟

كتب : محمد عبد الهادي

08:00 م 25/05/2026
    حمزة عبد الكريم (2)
    حمزة عبد الكريم (3)
    حمزة عبد الكريم (7)
    حمزة عبد الكريم (5)
    حمزة عبد الكريم (6)
    هدف حمزة عبد الكريم مع برشلونة (10)
    حمزة عبد الكريم
    حمزة عبد الكريم
    حمزة عبد الكريم في أول مران له مع برشلونة (2)

بات المهاجم الشاب حمزة عبدالكريم، محط أنظار العديد من الأندية، بعد تألقه مؤخرًا مع شباب برشلونة في فترة الإعارة التي يقضيها مع الفريق الكتالوني.

وكشفت صحيفة سبورت الكتالونية، أن نادي نورويتش سيتي الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع المهاجم المصري حمزة عبد الكريم علي سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

اللاعب حتى الآن ينتمي للنادي الأهلي المصري حيث أن برشلونة لم يفعل بند الشراء حتى الآن.

أرقام حمزة عبد الكريم مع شباب برشلونة

شارك عبد الكريم رفقة شباب برشلونة الإسباني حتى الآن، في 7 مباريات، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف، مما جعله مصدر اهتمام عالمي وبالأخص من قبل الصحافة الإسبانية.

هل الإفراط في تناول العكاوي يرفع الكوليسترول ويؤثر على القلب؟
تجهيزات مكثفة بمخيمات منى وعرفات استعدادًا لاستقبال حجاج السياحة
"لا رسوم عبور في هرمز".. إيران ترد على إسرائيل وتكشف تفاصيل التعاون مع
عطل فني يضرب خدمة إنستاباي للتحويلات اللحظية قبل إجازة العيد
سقط داخل المنور.. مصرع عامل ببرج تحت الإنشاء في أسيوط
