كشف الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة فالنسيا مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

تفاصيل مواجهة برشلونة ضد فالنسيا

ويستضيف ملعب ميستايا مواجهة فالنسيا وبرشلونة، المقرر انطلاقها في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويدخل برشلونة اللقاء بعدما حسم رسمياً لقب الدوري الإسباني عقب انتصاره على ريال مدريد بهدفين دون رد، ليتصدر جدول الترتيب برصيد 94 نقطة قبل الجولة الختامية.

غيابات البارسا أمام فالنسيا

ويعاني الفريق الكتالوني من عدة غيابات مؤثرة خلال المباراة أبرزها لامين يامال بسبب الإصابة، إلى جانب فيرمين لوبيز بعد خضوعه لجراحة في مشط القدم بالإضافة إلى جول كوندي الذي يواصل التعافي من إصابة عضلية.

وجاء تشكيل برشلونة أمام فالنسيا على النحو التالي:

في حراسة المرمى: فوتشيك تشيزني.

في خط الدفاع: رونالد أراوخو، جيرارد مارتن، إريك جارسيا، أليخاندرو بالدي.

في خط الوسط: جافي، داني أولمو، مارك بيرنال.

في خط الهجوم: ماركوس راشفورد، فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي.