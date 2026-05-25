إجراءات عاجلة بمستشفى السادات المركزي.. إحالة 34 طبيبًا وممرضًا للتحقيق

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف تنفيذ عدد من الإجراءات العاجلة لتحسين واستقرار خدمات مياه الشرب، عقب شكاوى المواطنين من ضعف وانقطاع المياه في بعض المناطق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف.

تركيب طلمبات جديدة بمحطة تل ناروز

وأكدت المهندسة دينا عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، الانتهاء من تركيب طلمبات مياه مرشحة جديدة بمحطة تل ناروز بمركز بني سويف، بما يسهم في دعم المحطة ورفع كفاءة الضخ وضمان استمرارية التشغيل.

وأوضحت أن الطلمبات الجديدة دخلت الخدمة بالفعل، وهو ما يساعد على تحسين واستقرار ضخ المياه بالمناطق التي تغذيها المحطة، خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك خلال الفترة الحالية.

مولد كهربائي جديد بمحطة الشناوية

كما أعلنت الشركة الانتهاء من تركيب مولد كهربائي جديد بمحطة مياه الشناوية بمركز ناصر، بهدف تعزيز قدرة المحطة على العمل خلال فترات انقطاع التيار الكهربائي، وضمان استمرار ضخ المياه للمواطنين دون تأثر بالخدمات الطارئة أو الانقطاعات المفاجئة للكهرباء.

خطة عاجلة لتحسين الخدمة

وأشارت رئيس الشركة إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن نتائج اللقاء الذي عقده محافظ بني سويف مع مسؤولي شركة المياه، لبحث سبل تحسين مستوى الخدمة بالمناطق المتأثرة، والعمل على حل شكاوى المواطنين المتعلقة بضعف المياه والانقطاعات المتكررة.

وأكدت استمرار أعمال الصيانة والدعم الفني ورفع كفاءة المحطات على مستوى المحافظة، ضمن خطة عاجلة تستهدف تعزيز استقرار الخدمة وتحسين كفاءة التشغيل بمختلف مراكز وقرى بني سويف.

متابعة مستمرة لشكاوى المواطنين

وشددت شركة مياه الشرب ببني سويف على استمرار المتابعة الميدانية للمحطات وخطوط الشبكات، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها، بما يضمن تقديم خدمة أفضل وتحقيق استقرار دائم في ضخ المياه بالمحافظة.