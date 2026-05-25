أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة خسرت 13 عسكريا في مواجهات ضمن عملية "الغضب الملحمي" ضد إيران، مؤكدا أن واشنطن لن تسمح أبدا لطهران بامتلاك السلاح النووي.

ترامب يُشيد بالجنود الأمريكيين الذين قُتلوا في حرب إيران

أشاد دونالد ترامب، بالجنود الأمريكيين الـ13 الذين لقوا مصرعهم خلال العمليات العسكرية في الحرب الدائرة مع إيران، وذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة يوم الذكرى في مقبرة "أرلينجتون" الوطنية.

ترامب يُثمّن تضحيات عملية الغضب الملحمي

قال ترامب، في كلمته، اليوم الإثنين، "إنه في إطار مواجهات عملية الغضب الملحمي فقدت الولايات المتحدة 13 روحا رائعة من الأشخاص المميزين حقا".

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن هؤلاء الرجال والنساء الرائعين من أفراد الخدمة العسكرية ضحوا بحياتهم لضمان ألا تمتلك الدولة الأولى في العالم الراعية للإرهاب سلاحا نوويا أبدا، مشددا بنبرة صارمة على أن طهران لن تمتلك هذا السلاح بأي حال من الأحوال، حسبما أفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

تفاصيل الخسائر البشرية الأمريكية

تعود تفاصيل الخسائر البشرية التي أشار إليها دونالد ترامب إلى محطات ميدانية مختلفة، حيث لقي 7 من أفراد الخدمة العسكرية مصرعهم في أعقاب الموجة الأولى من الهجمات الإيرانية الانتقامية التي استهدفت القواعد والمصالح الأمريكية في أنحاء متفرقة من الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، قُتل 6 من طياري القوات الجوية الأمريكية عندما تحطمت طائرة تزويد بالوقود من طراز "كي سي - 135" في منطقة غرب العراق، لتنضم هذه المجموعة إلى قائمة قتلى المواجهة العسكرية المباشرة بين واشنطن وطهران.