"أسطورة".. كيف ودع نجوم ليفربول محمد صلاح؟

"الأسطورة"، هكذا انهالت كلمات ورسائل الوداع للنجم المصري محمد صلاح، بعد نهاية رحلته مع نادي ليفربول، وخوص مباراته الأخيرة أمس الأحد، في ملعب الأنفيلد.

وتلقى صلاح العديد من رسائل الوداع من نجوم كرة القدم وزملائه في الفريق، بعد المسيرة التي قضاها داخل قلعة الأنفيلد، والتي وصلت لـ 9 سنوات.

رسائل نجوم الدوري الإنجليزي لمحمد صلاح

نشر هارفي إليوت عبر حسابه الرسمي إنستجرام صورة لمحمد صلاح وكتب: "الأسطورة".

وكتب الياباني اندو واتار لاعب ليفربول: " من حسن حظي أن ألعب بجوارك ياصديقي".

بينما شارك باقي اللاعبين صورًا لمحمد صلاح مثل فيرجيل فان دايك،