يشهد موسم عيد الأضحى السينمائي لعام 2026 منافسة استثنائية تعكس طفرة واضحة في حجم الإنتاجات العربية وطموحها الفني، حيث تدخل دور العرض سباقًا قويًا بأعمال سينمائية تجمع بين الضخامة البصرية والتنوع الدرامي

وفي التقرير التالي نستعرض 4 أفلام تشارك في موسم أفلام عيد الأضحى وهم، فيلم "7 Dogs"، فيلم إذما، فيلم أسد، فيلم الكلام على إيه

فيلم "7 Dogs"

يواصل فيلم 7 Dogs جذب الأنظار باعتباره أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في المنطقة العربية خلال العام الجاري، حيث يجمع بين الأكشن والإثارة في تجربة تحمل طابعًا عالميًا، وسط تعاون فني عربي ضخم وحضور لافت لنجوم الفن والإعلام في عرضه الخاص الأخير.

تدور الأحداث حول "خالد العزازي" الذي يجسد شخصيته أحمد عز، وهو عميل في الإنتربول يخوض مهمة شديدة الخطورة لمواجهة شبكة دولية لتجارة المخدرات، ليجد نفسه مضطرًا للتعاون مع "غالي أبو داود" الذي يؤدي دوره كريم عبدالعزيز، العضو السابق في عصابة "7Dogs" في رحلة مليئة بالمواجهات والتحديات.

أبطال فيلم 7Dogs

يشارك ببطولة فيلم "7 Dogs" نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية هم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي، نجم بوليوود سلمان خان.

موعد عرض فيلم 7Dogs

ينتظر عشاق السينما طرح فيلم "7 Dogs" يوم 27 مايو الجاري بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى 2026، وسط توقعات بتحقيق الفيلم ايرادات ضخمة.

فيلم "أسد"

عاد الفنان محمد رمضان إلى شاشة السينما بعد غياب استمر ثلاث سنوات، من خلال فيلم أسد، الذي ينتمي إلى فئة الأكشن التاريخي.

أحداث فيلم أسد

تدور أحداث الفيلم في القرن التاسع عشر، حيث يجسد محمد رمضان شخصية "أسد"، وهو عبد يتمرد على نظام الرق والاستعباد، لينطلق في رحلة مليئة بالصراعات والمواجهات، تعكس قضايا الحرية والعدالة والتمييز الطبقي داخل إطار درامي ملحمي يحمل أبعادًا إنسانية واسعة.

أبطال فيلم أسد

يشارك في بطولة الفيلم كل من رزان جمال، ماجد الكدواني، علي قاسم، وأحمد داش، بينما خضع محمد رمضان لتحضيرات مكثفة استمرت لأكثر من عامين استعدادًا للدور، وهو ما انعكس على أدائه الذي حصد إشادات نقدية واسعة منذ بدء عرض الفيلم في 15 مايو الجاري.

مواعيد عرض فيلم أسد

يعرض في جميع السينمات على مستوى الجمهورية ويستمر عرضه خلال أيام عيد الأضحى.

فيلم "إذما"

يخوض الكاتب محمد صادق أولى تجاربه الإخراجية من خلال فيلم إذما، الذي ينتمي إلى نوعية التشويق النفسي، والمأخوذ عن روايته الشهيرة الصادرة عام 2020.

أحداث فيلم إذما

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية "عيسى الشواف" التي يجسدها أحمد داوود، والذي يتلقى في يوم عيد ميلاده صندوقًا غامضًا يحتوي على أشرطة فيديو قديمة سجلها لنفسه في سن الثامنة عشرة، لتتحول تلك الرسائل إلى دليل يعيده لمواجهة أحلامه القديمة وشغفه الذي فقده مع مرور السنوات.

أبطال فيلم إذما وموعد عرضه في السينمات

فريق العمل: أحمد داوود، سلمى أبو ضيف، جيسيكا حسام الدين، وحمزة دياب، مع ظهور خاص لبسنت شوقي، ويعرض في السينمات غدًا الثلاثاء يوم 26 مايو الجاري بالتزامن مع عرض أفلام عيد الأضحى.

فيلم "الكلام على إيه"

سجل فيلم الكلام على إيه منذ عرضه في أول ليلة داخل صالات السينما الأسبوع الماضي حضورًا قويًا في قائمة الإيرادات اليومية، معتمدًا على الطابع الكوميدي الاجتماعي الذي يقدمه بعيدًا عن أجواء الأكشن والإثارة المسيطرة على الموسم السينمائي الحالي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي ساخر، حيث يستعرض تفاصيل الليلة الأولى في حياة أربعة أزواج من خلفيات وشخصيات مختلفة، لتكشف المواقف المتلاحقة عن مفارقات غير متوقعة ومواقف كوميدية تعكس طبيعة العلاقات الإنسانية الحديثة بشكل بسيط وقريب من الجمهور.

أبطال فيلم الكلام على إيه

ويشارك في بطولة العمل مجموعة من النجوم، أبرزهم أحمد حاتم، آية سماحة، مصطفى غريب، جيهان الشماشرجي، إلى جانب سيد رجب وانتصار، والذي يعرض خلال أيام العيد.

