قالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، الاثنين، إن حكومتها وافقت على استضافة المنتخب الإيراني لكرة القدم خلال بطولة كأس العالم، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لم ترغب في استضافة الفريق.

وأضافت شينباوم ، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تواصل مع حكومتها بعد أن أبلغت الولايات المتحدة بأنها لا تريد بقاء المنتخب الإيراني على أراضيها طوال فترة البطولة، رغم أن إيران ستخوض جميع مبارياتها الثلاث في دور المجموعات هناك.

وقالت خلال مؤتمرها الصحفي اليومي: "ليس لدينا أي سبب يمنعنا من منحهم إمكانية البقاء في المكسيك".

ولم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأمريكية بشأن هذه التصريحات.

وكان مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، قد قال السبت إن مقر إقامة المنتخب خلال البطولة سينتقل من ولاية أريزونا الأمريكية إلى مدينة تيخوانا الحدودية في المكسيك.

وأضاف تاج أن هذه الخطوة ستساعد في تجنب التعقيدات المتعلقة بالتأشيرات، كما ستتيح للفريق السفر مباشرة إلى المكسيك عبر رحلات تابعة لشركة "إيران إير".

وكانت مشاركة المنتخب الإيراني في البطولة، المقررة بين 11 يونيو و19 يوليو، قد أصبحت موضع شك منذ الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران أواخر فبراير.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني أول مباراتين له ضمن المجموعة السابعة في مدينة لوس أنجلوس أمام منتخب نيوزيلندا في 15 يونيو، ثم أمام منتخب بلجيكا في 21 يونيو، قبل أن يواجه منتخب مصر في مدينة سياتل يوم 26 يونيو.