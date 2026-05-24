الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:00

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:00

أرسنال

الدوري الإيطالي

تورينو

- -
21:45

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
21:45

روما

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

كالياري

الدوري الأفريقي لكرة السلة

فيل دي داكار

- -
16:00

الأهلي

فالنسيا يفسد احتفالات برشلونة بثلاثية في ختام الليجا

كتب : نهي خورشيد

01:07 ص 24/05/2026

برشلونة ضد فالنسيا

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا موسمه في الدوري الإسباني بانتصار ثمين على حساب برشلونة بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الليجا.

أهداف مواجهة برشلونة ضد فالنسيا

وافتتح المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل لصالح برشلونة في الدقيقة 61 في ظهوره الأخير بقميص الفريق الكتالوني.

لكن فالنسيا عاد سريعاً إلى أجواء المباراة، بعدما أدرك خافي جيرا التعادل في الدقيقة 66، قبل أن ينجح لويس ريوخا في تسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض بالدقيقة 71 ليقلب النتيجة لصالح الخفافيش.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، أطلق قويدو رودريجيز رصاصة الرحمة بإحرازه الهدف الثالث لفالنسيا.

ترتيب الفريقين عقب المباراة

وبهذه الخسارة، توقف رصيد برشلونة عند 94 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني متقدماً بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما رفع فالنسيا رصيده إلى 49 نقطة في المركز التاسع.

الدوري الإسباني برشلونة فالنسيا

