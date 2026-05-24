مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

ليفربول

0 0
18:00

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

0 0
18:00

أرسنال

الدوري الإيطالي

تورينو

- -
21:45

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
21:45

روما

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

كالياري

الدوري الأفريقي لكرة السلة

فيل دي داكار

76 87
16:00

الأهلي

بعد خسارة نهائي الأبطال.. حمزة عبد الكريم يوجه رسالة لجماهير برشلونة

كتب : محمد الميموني

04:32 م 24/05/2026
تحدث لاعب برشلونة للشباب حمزة عبد الكريم، عن خسارة فريقه أمام ريال مدريد بنتيجة 4-1، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأبطال تحت 19 عامًا، والتي شهدت تتويج الفريق الملكي باللقب.

حمزة عبد الكريم يخسر أول نهائي كأس الأبطال مع برشلونة

وأعرب حمزة عبد الكريم نجم برشلونة الصاعد عن حزنه بعد ضياع البطولة، مؤكدًا أن الفريق كان يطمح لإنهاء المشوار بالتتويج، إلا أن تفاصيل اللقاء لم تخدم برشلونة في اللحظات الحاسمة.

وكتب حمزة عبد الكريم عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، "قاتلنا بكل قوة، لكن اليوم لم يكن يومنا، لا أعذار، فقط شعور بالإحباط ونتيجة صعبة علينا جميعًا، لكننا سنتعلم، و سننهض، وسنعود أقوى، شكرًا لكم جميعًا على دعمكم الرائع".

يذكر أن حمزة عبد الكريم انتقل إلى فريق برشلونة في فبراير الماضي مع وجود بند في عقده يمنح نادي برشلونة أحقية شرائه مقابل مليون ونصف مليون يورو

"أحلى البنات".. مي عز الدين تتألق بإطلالة كاجوال والجمهور يغازلها
