تحدث لاعب برشلونة للشباب حمزة عبد الكريم، عن خسارة فريقه أمام ريال مدريد بنتيجة 4-1، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأبطال تحت 19 عامًا، والتي شهدت تتويج الفريق الملكي باللقب.

حمزة عبد الكريم يخسر أول نهائي كأس الأبطال مع برشلونة

وأعرب حمزة عبد الكريم نجم برشلونة الصاعد عن حزنه بعد ضياع البطولة، مؤكدًا أن الفريق كان يطمح لإنهاء المشوار بالتتويج، إلا أن تفاصيل اللقاء لم تخدم برشلونة في اللحظات الحاسمة.

وكتب حمزة عبد الكريم عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، "قاتلنا بكل قوة، لكن اليوم لم يكن يومنا، لا أعذار، فقط شعور بالإحباط ونتيجة صعبة علينا جميعًا، لكننا سنتعلم، و سننهض، وسنعود أقوى، شكرًا لكم جميعًا على دعمكم الرائع".

يذكر أن حمزة عبد الكريم انتقل إلى فريق برشلونة في فبراير الماضي مع وجود بند في عقده يمنح نادي برشلونة أحقية شرائه مقابل مليون ونصف مليون يورو

اقرأ ايضًا:

موعد مباريات منتخب مصر الودية استعدادًا لكأس العالم

ماذا يحتاج الجيش الملكي للتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا؟