قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة أتمت كافة الاستعدادات لاستقبال المصلين في صلاة عيد الأضحى المبارك بجميع أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن الهدف هو توفير أجواء روحانية ملائمة وضمان استيعاب الأعداد الكبيرة من المصلين.

وأضاف رسلان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" عبر قناة "الحياة"، أن الوزارة قامت بتجهيز 6847 ساحة مخصصة للصلاة، بالإضافة إلى المساجد الكبرى والمساجد التي تقام بها صلاة الجمعة بانتظام، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص الوزارة على التيسير على المواطنين.

وأشار إلى أن الوزارة أتاحت جداول توقيتات صلاة العيد لكل محافظة ومديرية عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل وصول المواطنين للمعلومات الدقيقة المتعلقة بمواقع الصلاة، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة لكل منطقة جغرافية.

وتابع أن اختيار الساحات خضع لمعايير دقيقة تراعي التيسير على المواطنين، حيث تم التركيز على المواقع التي تتوفر بها مداخل ومخارج متعددة لمنع التكدس، مضيفًا: "احنا ركزنا على كبار السن وذوي الهمم عشان نضمن سهولة الدخول والخروج من غير أي معوقات".

وشدد رسلان على أن الوزارة حرصت على عدم إقامة ساحات بجوار مرافق حيوية قد تتعطل بسبب التجمعات، مؤكدًا أن الهدف هو ضمان سلاسة الحركة في الشوارع المحيطة، بما يحقق التوازن بين أداء الشعيرة الدينية والحفاظ على النظام العام.

وأكد المتحدث باسم وزارة الأوقاف أن هذه الساحات تمثل إضافة قوية للمساجد الكبرى وليست بديلاً عنها، موضحًا أن الوزارة تستهدف توسيع رقعة الأماكن المتاحة للصلاة لتشمل كافة الأحياء والقرى والنجوع، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين مختلف المديريات لضمان جاهزية الساحات من حيث النظافة والفرش وتجهيز مكبرات الصوت، بما يضمن خروج شعيرة الصلاة في أبهى صورة.