خلاف عائلي يتحول لمشاجرة بالحجارة في السلام.. والداخلية تكشف التفاصيل

كتب : فاطمة عادل

09:28 م 25/05/2026

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من اعتياد شخص ونجل شقيقته التعدي على بعضهما بالسب والضرب وإلقاء الحجارة بمنطقة السلام.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، فيما كشفت التحريات أن المشادة حدثت بتاريخ 15 مايو الجاري بين عامل ونجل شقيقته، يقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان.

وأوضحت التحريات أن الخلاف نشب بسبب مطالبة العامل لنجل شقيقته بالعمل معه لكونه عاطلًا عن العمل، قبل أن تتطور المشادة الكلامية إلى مشاجرة تبادل خلالها الطرفان السباب والتعدي بالضرب وإلقاء الحجارة، دون وقوع إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطرفين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.

