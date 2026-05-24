الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:00

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:00

أرسنال

الدوري الإيطالي

تورينو

- -
21:45

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
21:45

روما

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

كالياري

الدوري الأفريقي لكرة السلة

فيل دي داكار

- -
16:00

الأهلي

بمشاركة حمزة عبد الكريم.. برشلونة يخسر أمام ريال مدريد في نهائي كأس الأبطال

كتب : محمد خيري

02:11 م 24/05/2026
    حمزة عبد الكريم
    هدف حمزة عبد الكريم مع برشلونة (10)
    هدف حمزة عبد الكريم مع برشلونة (7)
    هدف حمزة عبد الكريم مع برشلونة (2)
    حمزة عبد الكريم (8)
    حمزة عبد الكريم
    حمزة عبد الكريم (7)
    حمزة عبد الكريم (9)
    حمزة عبد الكريم (2)
    حمزة عبد الكريم في أول مران له مع برشلونة (1)
    حمزة عبد الكريم في أول مران له مع برشلونة (1)
    حمزة عبد الكريم في أول مران له مع برشلونة (3)

خسر فريق برشلونة تحت 19 عامًا أمام غريمه التقليدي ريال مدريد تحت 19 عامًا بنتيجة 4-1، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأبطال، التي جمعت بين الفريقين في كلاسيكو الناشئين.

وشهد اللقاء مشاركة اللاعب المصري الشاب حمزة عبد الكريم في التشكيل الأساسي لبرشلونة، حيث خاض 64 دقيقة قبل استبداله، وقدم أداءً جيدًا خلال مجريات المباراة.

فرصة مبكرة لحمزة عبد الكريم

وكاد حمزة عبد الكريم أن يمنح برشلونة التقدم مبكرًا في الدقيقة 20، بعدما ارتقى لعرضية داخل منطقة الجزاء وسدد كرة رأسية مرت بجوار القائم بقليل.

ونجح برشلونة في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 26 عن طريق بيدرو فيلار، لينهي الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.

انتفاضة مدريدية في الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، تمكن كارلوس دييز من إدراك التعادل لريال مدريد في الدقيقة 51 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضيف أليكسيس سيريا الهدف الثاني في الدقيقة 63 برأسية متقنة.

وواصل ريال مدريد تفوقه خلال الدقائق المتبقية، ليضيف هدفين آخرين ويحسم المواجهة بنتيجة 4-1، متوجًا بلقب البطولة على حساب غريمه التقليدي.

حمزة عبدالكريم يستعد للانضمام للمنتخب

وكان حمزة عبد الكريم قد انضم إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من الأهلي على سبيل الإعارة، مع وجود بند يمنح النادي الإسباني أحقية الشراء مقابل 3 ملايين يورو.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب الشاب خلال الأيام المقبلة إلى معسكر منتخب مصر لكرة القدم، استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الدولية المقبلة، وسط آمال كبيرة بمواصلة تطوره وتأكيد موهبته في الملاعب الأوروبية.

الداخلية تكشف ملابسات واقعة التحرش بفتاة داخل ميكروباص في الإسكندرية
الجنايات تأمر بضبط وإحضار جيهان الشماشرجي بتهمة السرقة بالإكراه
30% في كل مادة.. التعليم توضح شروط النجاح في الإعدادية
بسبب النفقة والحضانة.. تفاصيل نزاع طليقة بيومي فؤاد مع الفنان في محكمة
23 صورة.. إزالة 7 أدوار مخالفة في المقطم قبل عيد الأضحى
