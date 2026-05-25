هيثم حسن يصل معسكر منتخب مصر استعدادًا لودية روسيا

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن،مباراته الأولي أمام روسيا ضمن الاستعدادات لمنافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويواصل منتخب مصر بقيادة العميد حسام حسن، تدريباته الفنية المتواصلة استعدادًا لوديتي روسيا والبرازيل قبل إنطلاق منافسات كأس العالم لموسم 2026.

موعد مصر وروسيا الودية

وتقام المباراة الودية الأولى لمنتخب مصر أمام روسيا يوم 28 مايو الجاري بإستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً.



ويقع منتخب مصر فى المجموعة السابعة التي تضم معه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا وكندا والمكسيك.