الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

أتلتيك بلباو

الدوري الإسباني

فالنسيا

- -
22:00

برشلونة

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

- -
21:00

شتوتجارت

حمزة عبد الكريم.. انفجار تهديفي ينهي رحلة المعاناة داخل الأهلي

كتب : هند عواد

12:21 م 23/05/2026 تعديل في 12:50 م
    حمزة عبد الكريم
    حمزة عبد الكريم
    هدف حمزة عبد الكريم مع برشلونة (4)
    هدف حمزة عبد الكريم مع برشلونة (6)
    هدف حمزة عبد الكريم مع برشلونة (11)
    هدف حمزة عبد الكريم مع برشلونة (10)
    حمزة عبد الكريم
    حمزة عبد الكريم (2)
    حمزة عبد الكريم (5)
    هدف حمزة عبد الكريم مع برشلونة (9)
    هدف حمزة عبد الكريم مع برشلونة (7)
    حمزة عبد الكريم لاعب برشلونة الإسباني
    حمزة عبد الكريم في أول مران له مع برشلونة (1)
    حمزة عبد الكريم (3)
    حمزة عبد الكريم (6)
    حمزة عبد الكريم (5)
    حمزة عبد الكريم (1)
    حمزة عبد الكريم (4)
    حمزة عبد الكريم (2)
    حمزة عبد الكريم (3)

يجني المصري حمزة عبد الكريم، لاعب شباب برشلونة، ثمار تألقه مع شباب برشلونة، بوجوده مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، وحديث مدرب البارسا عنه، إذ تفوق حمزة خلال أقل من 5 أشهر على فترته مع الأهلي ومنتخب مصر.

حمزة عبد الكريم.. منتخب مصر وبشرى سارة من فليك

انضم حمزة عبد الكريم إلى "رديف" برشلونة، في يناير الماضي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر من الأهلي، لكنه لم يتمكن من المشاركة مع الفريق بسبب بعض الإجراءات، فشارك مع فريق الشباب.

وقرر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استدعاء حمزة عبد الكريم إلى القائمة النهائية لمنتخب مصر في كأس العالم 2026.

وبعدها تحدث هانزي فليك، مدرب برشلونة، عن حمزة، وقال: "تصعيد حمزة عبد الكريم؟ علينا الانتظار، نحن نخطط حاليًا لفترة الإعداد للموسم الجديد، وأنا أتابع ذلك باهتمام وأتشوف لرؤية وجوه جديدة".

وأضاف: "عندما انضممت للفريق عام 2014، كان من المذهل رؤية هذا المستوى الرفيع والجودة الموجودة في لاماسيا، وهذا الأمر يتكرر أيضًا هذا الموسم، وسأرى عندما أعود، فقد يكون أحد الخيارات المتاحة لنا".

حمزة مع الأهلي وبرشلونة ومنتخب مصر

توهج حمزة عبد الكريم مع برشلونة، متفوقًا على فترته مع الأهلي ومنتخب مصر للشباب، إذ لعب 7 مباريات مع شباب البارسا، سجل خلالها 6 أهداف، بينما لعب 6 مباريات مع الأهلي، لم يسجل أو يصنع أي هدف خلالها.

وفي المقابل، لعب حمزة عبد الكريم 9 مباريات مع منتخب مصر للشباب، سجل 3 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى.

بينهم منى زكي وأحمد حلمي.. 17 صورة لثنائيات في العرض الخاص لـ فيلم 7Dogs
بينهم منى زكي وأحمد حلمي.. 17 صورة لثنائيات في العرض الخاص لـ فيلم 7Dogs
وكيل أحمد رضا يكشف موقف اللاعب مع الأهلي.. تفاصيل
وكيل أحمد رضا يكشف موقف اللاعب مع الأهلي.. تفاصيل

مرتدية "روب".. 11 صورة لـ يارا السكري بأحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق
مرتدية "روب".. 11 صورة لـ يارا السكري بأحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق

200 ساحة للصلاة و38 مجزراً بالمجان.. أبرز استعدادات المنيا لعيد الأضحى
200 ساحة للصلاة و38 مجزراً بالمجان.. أبرز استعدادات المنيا لعيد الأضحى

الحرس الثوري الإيراني: عبور 25 سفينة مضيق هرمز خلال 24 ساعة
الحرس الثوري الإيراني: عبور 25 سفينة مضيق هرمز خلال 24 ساعة

