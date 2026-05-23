حمزة عبد الكريم.. انفجار تهديفي ينهي رحلة المعاناة داخل الأهلي

يجني المصري حمزة عبد الكريم، لاعب شباب برشلونة، ثمار تألقه مع شباب برشلونة، بوجوده مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، وحديث مدرب البارسا عنه، إذ تفوق حمزة خلال أقل من 5 أشهر على فترته مع الأهلي ومنتخب مصر.

حمزة عبد الكريم.. منتخب مصر وبشرى سارة من فليك

انضم حمزة عبد الكريم إلى "رديف" برشلونة، في يناير الماضي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر من الأهلي، لكنه لم يتمكن من المشاركة مع الفريق بسبب بعض الإجراءات، فشارك مع فريق الشباب.

وقرر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استدعاء حمزة عبد الكريم إلى القائمة النهائية لمنتخب مصر في كأس العالم 2026.

وبعدها تحدث هانزي فليك، مدرب برشلونة، عن حمزة، وقال: "تصعيد حمزة عبد الكريم؟ علينا الانتظار، نحن نخطط حاليًا لفترة الإعداد للموسم الجديد، وأنا أتابع ذلك باهتمام وأتشوف لرؤية وجوه جديدة".

وأضاف: "عندما انضممت للفريق عام 2014، كان من المذهل رؤية هذا المستوى الرفيع والجودة الموجودة في لاماسيا، وهذا الأمر يتكرر أيضًا هذا الموسم، وسأرى عندما أعود، فقد يكون أحد الخيارات المتاحة لنا".

حمزة مع الأهلي وبرشلونة ومنتخب مصر

توهج حمزة عبد الكريم مع برشلونة، متفوقًا على فترته مع الأهلي ومنتخب مصر للشباب، إذ لعب 7 مباريات مع شباب البارسا، سجل خلالها 6 أهداف، بينما لعب 6 مباريات مع الأهلي، لم يسجل أو يصنع أي هدف خلالها.

وفي المقابل، لعب حمزة عبد الكريم 9 مباريات مع منتخب مصر للشباب، سجل 3 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى.

