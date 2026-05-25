عادت خدمة إنستاباي للتحويلات اللحظية للعمل بكامل طاقتها بعد عطل فني ضرب الخدمة من الساعة السادسة مساء حتى التاسعة.

وأوضح مصدر مسؤول لمصراوي، إن خلل في الشبكة تسبب في خروج الخدمة عن العمل وتم إصلاح العطل وعودة الخدمة مجددا.

خرجت خدمة إنستاباي للتحويلات اللحظية عبر الموبايل عن العمل بعد عطل فني ضرب الخدمة وذلك تزامنا مع بدء إجازة عيد الأضحى.

اشتكى عدد من المستخدمين عن توقف الخدمة عن العمل أثناء استخدامه مع وجود رسالة مثبتة على التطبيق تحت شعار جاري تحديث الخدمة وسنعود قريبا.

تحظى خدمة إنستاباي للتحويلات اللحظية بانتشار قوي بين المستخدمين وذلك لسهولة وسرعة الاستخدام ودرجة الحماية والأمان المرتفعة.

يعد إنستاباي أول تطبيق معتمد من البنك المركزي المصري ومنذ تدشينه في مارس 2022 جذب عدد متعاملين تخطى نحو 14 مليون عميل.

تقدم الخدمة بجانب تحويل الأموال بالجنيه العديد من المدفوعات مثل سداد الفواتير الخاصة بالخدمات وفواتير التليفون الأرضي والإنترنت.

يطبق المركزي رسوما عمولة 0.5% من إجمالي كل معاملة بحد أقصى 20 جنيها.