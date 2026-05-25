كأس رابطة الأندية

20:00

المصري

إنبي

17:00

وادي دجلة

الدوري الأفريقي لكرة السلة

الأهلي بنغازي

11 22
17:00

النادي الإفريقي

توتنهام يقترب من الأسكتلندي أندي روبرتسون

كتب : رمضان حسن

03:19 م 25/05/2026 تعديل في 04:39 م
    روبرتسون ومحمد صلاح (2)
    روبرتسون لاعب ليفربول (4)_1
    روبرتسون لاعب ليفربول (2)
    روبرتسون لاعب ليفربول (5)
    روبرتسون لاعب ليفربول (4)
    روبرتسون لاعب ليفربول (3)

انتهت علاقة الأسكتلندي أندي روبرتسون مع نادي ليفربول الإنجليزي بانتهاء مباراة برنتيفورد التي أقيمت أمس في ختام الدوري الإنجليزي الممتاز وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

بطولات روبرتسون مع ليفربول

وانضم روبرتسون لنادي ليفربول عام 2017 قادمًا من نادي هال سيتي، وحقق اللاعب مع مع الريدز 9 ألقاب أبرزهم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020 و2024-2025، بالإضافة إلي تحقيق دوري أبطال أوروبا نسخة 2018-2019.

كما توّج روبرتسون أيضا بألقاب كأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة وكأس الكاراباو مرتين والدرع الخيرية مرة واحدة بجانب السوبر الأوروبي مرة واحدة وكأس العالم للأندية مرة واحدة.

وجهة روبرتسون المقبلة بعد الرحيل عن ليفربول

وكشف الصحفي البريطاني "بن جاكوبس" أن أندي روبرتسون استقر علي وجهته المقبلة وستكون داخل الدوري الإنجليزي" البريميرليج".

وأكد بن جاكوبس أن اللاعب الأسكتلندي سينضم إلى لصفوف نادي توتنهام بعد ضمان بقائهم في الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل بعد توصل الطرفان لاتفاق شبه نهائي.

سلوت يعلق على رحيل روبرتسون

قال سلوت في المؤتمر الصحفي لمباراة فولهام: "أولاً وقبل كل شيء، لقد قضى مواسم رائعة عديدة هنا كلاعب، لكنني أعتقد أن الناس تعرفوا عليه كشخص رائع أيضاً. لقد تعرفت عليه كشخص رائع. أعتقد أن جميع زملائه في الفريق سيخبرونك كم هو مرح وكم هو شخص رائع. وأعتقد أن هذا قد ظهر جلياً على وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً من خلال فريقنا المسؤول عن هذه الوسائل".

وأضاف: "أكثر ما أتذكره عنه هو الحماس الذي يلعب به دائماً، وقد رأينا وتعلمنا شيئاً عن هذا الحماس قبل يومين، لكنني أتذكر أيضاً كيف كان روبو يضغط من مركز الظهير الأيسر إلى الجناح الأيمن قبل بضع سنوات. لقد شرحت ذلك للاعبين الذين كنت أعمل معهم آنذاك."

"خدم النادي لسنوات".. أرني سلوت يعلق على رحيل روبرتسون عن ليفربول

ليفربول روبرتسون

الإعدام للمتهم في قضية "سبايدر مان" بورسعيد
الإعدام للمتهم في قضية "سبايدر مان" بورسعيد
هل يعرض الزمالك فتوح وعبدالمجيد للبيع مقابل 6 ملايين دولار؟
خطأ شائع بعد الذبح يفسد طعم اللحوم ويقلل فائدتها
شقق سكن لكل المصريين.. الإسكان تمد فترة التقديم على أراضي الشراكة مع القطاع
في عيد ميلادها.. موقف مؤثر لـ وفاء عامر أبكى المخرج خيري بشارة

