شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة "OZ Mining" التركية، للتعاون في تنفيذ دراسة مبدئية وتقييم إمكانيات تواجد خام الذهب والعناصر المصاحبة له في مناطق بالصحراء الشرقية.

ووقع مذكرة التفاهم بمقر هيئة الثروة المعدنية كل من ياسر رمضان، رئيس الهيئة، وتانر يلمز، الرئيس التنفيذي للشركة التركية، بحضور الدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية.

البترول تستهدف جذب استثمارات جديدة بقطاع الذهب

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، عقب التوقيع، أن هذا التعاون يمثل خطوة جديدة ضمن جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات التعدينية للعمل في مصر، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك ثروات معدنية واعدة تتطلب تعظيم الاستفادة منها وفق أحدث أساليب البحث والاستكشاف.

وأوضح بدوي أن الوزارة تعمل على توفير بيئة استثمار جاذبة وداعمة للشركات العالمية، مع تقديم التسهيلات اللازمة لتسريع أعمال البحث والاستكشاف وتنمية قطاع التعدين.

وأشار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي استكمالًا للمباحثات التي جرت مؤخرًا في تركيا، والاجتماعات الفنية بين هيئة الثروة المعدنية والشركة التركية، بهدف وضع إطار للتعاون واستكشاف الفرص التعدينية المتاحة بالسوق المصرية.

وأعرب تانر يلمز، الرئيس التنفيذي لشركة "OZ Mining"، عن تطلع الشركة للتوسع في أعمالها داخل مصر، والاستفادة من الحوافز والإصلاحات التي نفذتها وزارة البترول والثروة المعدنية لدعم الاستثمار بقطاع التعدين.

وأضاف أن الشركة تمتلك خبرات واسعة في أنشطة استخراج الذهب والفضة والمعادن الأساسية، ولها مشروعات تعمل في تركيا وعدد من دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية.