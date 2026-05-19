ريال مدريد يوافق على شروط مورينيو للعودة إلى القيادة الفنية

كتب : محمد الميموني

04:06 م 19/05/2026 تعديل في 04:10 م
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موافقة إدارة ريال مدريد على الشروط التي وضعها المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من أجل العودة إلى القيادة الفنية للفريق بداية من الموسم المقبل، بعقد يمتد لموسمين.

مورينيو يثق في إعادة الانضباط إلى ريال مدريد

وذكرت إذاعة "كوبي" الإسبانية أن جوزيه مورينيو يثق بشكل كامل في قدرته على إعادة ترتيب الأوضاع داخل ريال مدريد، سواء على المستوى الفني داخل الملعب أو فيما يتعلق بإدارة غرفة الملابس.

وأضاف التقرير أن المدرب البرتغالي يرى أن أولويته ستكون استعادة الانضباط داخل الفريق، في ظل ما وصفته التقارير بوجود حالة من عدم الاستقرار والانقسامات داخل غرفة الملابس خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن مورينيو قدم عدة مطالب لإدارة ريال مدريد من أجل الموافقة على تولي المهمة، وأن النادي وافق على تنفيذ هذه المطالب بالكامل، ما يمهد الطريق أمام عودته إلى ملعب سانتياجو برنابيو.

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 83 نقطة، مواصلًا مطاردة الصدارة خلال الجولات الأخيرة من الموسم.

6 أيام.. المركزي يعلن إجازة عيد الأضحى للبنوك من الثلاثاء للأحد
الإمارات: التحقيق أثبت أن المسيرات التي استهدفت محطة براكة النووية قادمة
ارتدى ملابس نسائية.. ضبط شخص بتهمة التحريض على الفجور عبر السوشيال ميديا
ما سنّ وترتيب الحضانة في مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية؟
تعرف على موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر يونيو وإيداعها في ماكينات ATM (مُحدث)
