ماذا قال الألماني هانزي فليك بعد تجديد تعاقده مع برشلونة؟

كتب : يوسف محمد

08:16 م 18/05/2026
    هانز فليك
    هانز فليك
    هانز فليك
    هانز فليك في مباراة فلسطين وكتالونيا (3)
    هانز فليك
    هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة

أعرب المدرب الألماني هانزي فليك، عن سعادته بعد تجديد تعاقده مع فريق برشلونة الإسباني لمدة موسمين حتى عام 2028.

وكان نادي برشلونة أعلن بشكل رسمي اليوم الإثنين الموافق 18 مايو الجاري، تجديد عقد مديره الفني هانزي فليك لمدة عامين حتى 2028.

تعليق هانزي فليك بعد تجديد تعاقده مع نادي برشلونة

وقال فليك في تصريحات عبر قناة برشلونة: "سعيد بتجديد تعاقدي مع الفريق والاستمرار ومواصلة مسيرتي مع الفريق الكتالوني، برشلونة أكثر من مجرد نادي وعشت به الكثير من اللحظات الرائعة في الفترة الماضية".

وأضاف: "كنا نقدم مستوى مميز للغاية في الفترة الماضية، هدفي تحقيق العديد من الإنجازات والألقاب مع الفريق خلال الفترة المقبلة وعلينا جميعا أن نتطور في العمل خلال الفترة المقبلة".

واختتم فليك تصريحاته: "أسعى لحصد الكثير من البطولات، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا وسنعمل بقوة في الفترة المقبلة لتحقيق هذا الحلم".

أرقام هانزي فليك مع برشلونة

وتولى فيلك القيادة الفنية للفريق الكتالوني، في يوليو من عام 2027، قاد الفريق في 116 مباراة، حقق خلالهم الفوز في 88 مباراة، تلقى الهزيمة 10 مباريات وحضر التعادل في 18 لقاء.

وتوج فليك مع البارسا بـ5 ألقاب، بواقع لقبين لبطولة الدوري الإسباني، مثلهما لكأس السوبر الإسباني، بالإصابة للقب وحيد لبطولة كأس إسبانيا.

الدوري الإسباني هانزي فليك برشلونة

