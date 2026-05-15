أعلن المدير الفني، ديدييه ديشامب، قائمة منتخب فرنسا المدججة بالنجوم استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026، والتي شهدت تواجد أسماء بارزة في مقدمتها كيليان مبابي، عثمان ديمبيلي، مايكل أوليس، ريان شرقي، جان فيليب ماتيتا، ماركوس تورام، وماجنيس أكليوش.

ويعد منتخب الديوك أحد أقوى المرشحين للتتويج بلقب كأس العالم 2026، في ظل امتلاكه مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم.

مفاجآت قائمة منتخب فرنسا لمونديال2026

غاب عن قائمة منتخب الديوك، إدوارد كامافينجا نجم ريال مدريد، رغم أنه استُدعى للمباريات الودية في مارس.

كما لم يُستدع كولو مواني المعار إلى توتنهام هذا الموسم من نادي باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى مهاجم رين الفرنسي، إستيبان ليبول، هداف الدوري الفرنسي هذا الموسم برصيد 19 هدفا.

ودخل مهاجم كريستال بالاس ماتيتا القائمة رغم أن أول استدعاء دولي له كان في أكتوبر الماضي، ولم يتم اختياره في تشكيلة المنتخب في المباريات الودية بشهر مارس لإصابته في الركبة لمدة شهر.

وحرمت الإصابة ماتيتا من الانتقال إلى نادي ميلان في فترة الانتقالات الشتوية.

أبرز غيابات منتخب فرنسا عن كأس العالم2026

يغيب إيكيتيكي نجم ليفربول عن البطولة وذلك للإصابة بتمزق في وتر أخيل في مباراة دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان، الشهر الماضي.

القائمة الكاملة لمنتخب فرنسا في كأس العالم 2026

حراس المرمى: مايك مينيان (ميلان)، روبن ريسر (لينس)، برايس سامبا (رين)

الدفاع: مالو جوستو (تشيلسي)، ماكسينس لاكرو (كريستال بالاس)، جول كوندي (برشلونة)، لوكاس ديني (أستون فيلا)، إبراهيما كوناتي (ليفربول)، ويليام ساليبا (أرسنال)، دايوت أوبميكانو (بايرن ميونخ)، لوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان)، ثيو هيرنانديز (الهلال السعودي)

خط الوسط: تشواميني (ريال مدريد)، أدريان رابيو (ميلان)، نجولو كانتي (فنربخشة)، مانو كوني (روما)، وارن زائير إيمري (باريس سان جيرمان)

الهجوم: عثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان)، برادلي باركولا (باريس سان جيرمان)، جان قيليب ماتيتا (كريستال بالاس)، ريان شرقي (مان سيتي)، ماركوس تورام (إنتر ميلان)، ماجنوس أكليوش (موناكو)، ديزيريه دو (باريس سان جيرمان)، كيليان مبابي (ريال مدريد)، مايكل أوليس (بايرن ميونخ)

اقرأ أيضًا:

مفاجأة.. مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل الاتفاق مع ييس توروب على الرحيل

إبراهيم حسن: حسام خليفة الجوهري لكن بطريقته الخاصة



