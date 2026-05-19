حريق يلتهم سيارة ملاكي بطريق الإسكندرية الصحراوي

كتب : محمد عامر , محمد البدري

04:39 م 19/05/2026

حريق في سيارة بالإسكندرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب في سيارة ملاكي بطريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي، اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى تفحمها، وذلك دون وقوع إصابات.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد بنشوب حريق بسيارة ملاكي بالكيلو 86 بالطريق الصحراوي، اتجاه الإسكندرية، قبل مدخل قرية أحمد شوقي.

وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية وإدارة المرور إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص اندلاع النيران في سيارة ملاكي بالطريق المشار إليه، ما أسفر عن تفحمها، وذلك دون حدوث أي إصابات.

نجح رجال الإطفاء في السيطرة على النيران، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

