سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب في سيارة ملاكي بطريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي، اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى تفحمها، وذلك دون وقوع إصابات.

تفاصيل الواقعة

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد بنشوب حريق بسيارة ملاكي بالكيلو 86 بالطريق الصحراوي، اتجاه الإسكندرية، قبل مدخل قرية أحمد شوقي.

النيران تلتهم سيارة

وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية وإدارة المرور إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص اندلاع النيران في سيارة ملاكي بالطريق المشار إليه، ما أسفر عن تفحمها، وذلك دون حدوث أي إصابات.

إخماد حريق في الإسكندرية

نجح رجال الإطفاء في السيطرة على النيران، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.