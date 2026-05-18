تصدر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، حديث الوسط الرياضي العالمي في الساعات الماضية، بعد اتفاقه مع نادي ريال مدريد لتولي القيادة الفنية للفريق مطلع الموسم الجديد.

وأعلن الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عن توصل مسؤولي نادي ريال مدريد مع جوزيه مورينيو لتدريب الفريق عقب نهاية الموسم الجاري، خلفًا للمدرب الحالي كارلو أربيلوا.

لماذا يلقب مورينيو بـ كابوس برشلونة؟

ولاية مورينيو المرتقبة مع ريال مدريد لا تعد الأولي له، حيث سبق وأن قاد الميرنجي في فترة ذهبية من 2010 لـ 2013.

برشلونة في هذه الفترة كان تحت قيادة بيب جوارديولا، وكان يمتلك جيلًا ذهبيًا وفي أوج تألق البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي.

عندما تولي مورينيو تدريب ريال مدريد في هذه الفترة، استطاع كسر هيمنة برشلونة على لقب الدوري الإسباني، وأعاد الميرنجي للساحة الأوروبية من جديد لتكون أكثر فتراته اذدهارًا.

مورينيو آنذاك توج مع ريال مدريد بـ 3 ألقاب هي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وأطلقت عليه الجماهير كابوس النادي الكتالوني بعد كسر هيمنة الفريق الكتالوني علي الألقاب المحلية.

كما نجح المدرب البرتغالي وقتها في فك عقدة دور الـ16 القارية، حيث وصل بالفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في 3 نسخ متتالية.