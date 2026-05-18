مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

1 0
17:00

فاركو

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:00

بيرنلي

الدوري المصري

المقاولون العرب

0 1
20:00

وادي دجلة

جميع المباريات

إعلان

بعد اتفاقه مع ريال مدريد.. لماذا يلقب جوزيه مورينيو بـ "كابوس" برشلونة؟

كتب : محمد عبد الهادي

06:59 م 18/05/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    مورينيو ورنالدو
  • عرض 13 صورة
    جوزيه مورينيو (3)
  • عرض 13 صورة
    جوزيه مورينيو (2)
  • عرض 13 صورة
    جوزيه مورينيو (1)
  • عرض 13 صورة
    مورينيو (3)
  • عرض 13 صورة
    مورينيو (2)
  • عرض 13 صورة
    كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز وجوزيه مورينيو (2)
  • عرض 13 صورة
    مورينيو 122
  • عرض 13 صورة
    مورينيو (1)
  • عرض 13 صورة
    مورينيو مدرب بنفيكا
  • عرض 13 صورة
    مورينيو
  • عرض 13 صورة
    جوزيه مورينيو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصدر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، حديث الوسط الرياضي العالمي في الساعات الماضية، بعد اتفاقه مع نادي ريال مدريد لتولي القيادة الفنية للفريق مطلع الموسم الجديد.

وأعلن الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عن توصل مسؤولي نادي ريال مدريد مع جوزيه مورينيو لتدريب الفريق عقب نهاية الموسم الجاري، خلفًا للمدرب الحالي كارلو أربيلوا.

لماذا يلقب مورينيو بـ كابوس برشلونة؟

ولاية مورينيو المرتقبة مع ريال مدريد لا تعد الأولي له، حيث سبق وأن قاد الميرنجي في فترة ذهبية من 2010 لـ 2013.

برشلونة في هذه الفترة كان تحت قيادة بيب جوارديولا، وكان يمتلك جيلًا ذهبيًا وفي أوج تألق البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي.

عندما تولي مورينيو تدريب ريال مدريد في هذه الفترة، استطاع كسر هيمنة برشلونة على لقب الدوري الإسباني، وأعاد الميرنجي للساحة الأوروبية من جديد لتكون أكثر فتراته اذدهارًا.

مورينيو آنذاك توج مع ريال مدريد بـ 3 ألقاب هي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وأطلقت عليه الجماهير كابوس النادي الكتالوني بعد كسر هيمنة الفريق الكتالوني علي الألقاب المحلية.

كما نجح المدرب البرتغالي وقتها في فك عقدة دور الـ16 القارية، حيث وصل بالفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في 3 نسخ متتالية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جوزيه مورينيو ريال مدريد برشلونة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"لن نركع ولن نُضحي بالكرامة".. رئيس إيران يوجّه رسائل قوية للداخل والخارج
شئون عربية و دولية

"لن نركع ولن نُضحي بالكرامة".. رئيس إيران يوجّه رسائل قوية للداخل والخارج
مصدر برلماني: قانون الأسرة الجديد لن يُقر خلال الفصل التشريعي الحالي
أخبار مصر

مصدر برلماني: قانون الأسرة الجديد لن يُقر خلال الفصل التشريعي الحالي
رعب في أبنوب.. إطلاق النار عشوائيًا على مواطنين بأسيوط (صور)
أخبار المحافظات

رعب في أبنوب.. إطلاق النار عشوائيًا على مواطنين بأسيوط (صور)
بعد اتفاقه مع ريال مدريد.. لماذا يلقب جوزيه مورينيو بـ "كابوس" برشلونة؟
رياضة عربية وعالمية

بعد اتفاقه مع ريال مدريد.. لماذا يلقب جوزيه مورينيو بـ "كابوس" برشلونة؟
"اعتقدوه سحرًا في البداية".. تطورات تفشي فيروس "إيبولا" القاتل بالكونغو
شئون عربية و دولية

"اعتقدوه سحرًا في البداية".. تطورات تفشي فيروس "إيبولا" القاتل بالكونغو

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

رعب في أبنوب .. مسلح يطلق النار عشوائيًا على مواطنين بأسيوط (صور)