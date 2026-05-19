كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام بعض الأشخاص باختطاف والده داخل سيارة ملاكي من أمام العقار محل سكنه بمحافظة القاهرة.

بلاغ رسمي يكشف تفاصيل الواقعة

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 16 من الشهر الجاري، تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من قيام أشخاص باصطحاب زوجها داخل سيارة ملاكي من أسفل العقار محل سكنهما.

التحريات: نقل لمستشفى نفسي بموافقة الأسرة

وأوضحت التحريات أن الواقعة تتعلق بقيام نجل المذكور من زوجة أخرى باصطحابه عنوة بمساعدة أسرته، ونقله إلى إحدى مستشفيات العلاج النفسي لتلقي العلاج اللازم.

تقارير طبية تؤكد الحالة الصحية للمذكور

وبمراجعة مسؤولي المستشفى، أفادوا بتواجد المذكور بناء على طلب أسرته، ووفق تقارير طبية تفيد معاناته من أمراض نفسية تستدعي إيداعه بالمستشفى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.