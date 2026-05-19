تُقام اليوم الثلاثاء 19 مايو عدد من المواجهات المهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، أبرزها مباراة مانشستر سيتي أمام بورنموث، في صراع قوي على صدارة جدول الترتيب وحسم لقب المسابقة قبل الجولة الأخيرة.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 77 نقطة، في ظل استمرار المنافسة بين الفريقين على لقب البريميرليج حتى الأمتار الأخيرة من الموسم.

ويكفي أرسنال تحقيق نتيجة إيجابية من الجولات المتبقية لحسم اللقب رسميًا، بينما يتمسك مانشستر سيتي بآماله في التتويج، إذ إن أي تعثر له أمام بورنموث سواء بالتعادل أو الخسارة سيمنح أرسنال اللقب بشكل رسمي.

أما في حال فوز مانشستر سيتي، فسيتقلص الفارق إلى نقطتين فقط، ليتم تأجيل الحسم إلى الجولة الأخيرة، حيث يواجه السيتي أستون فيلا، فيما يلعب أرسنال أمام كريستال بالاس.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

1- أرسنال – 82 نقطة

2- مانشستر سيتي – 77 نقطة

3- مانشستر يونايتد – 68 نقطة

4- أستون فيلا – 62 نقطة

5- ليفربول – 59 نقطة

6- بورنموث – 55 نقطة

7- برايتون – 53 نقطة

8- برينتفورد – 52 نقطة

9- سندرلاند – 51 نقطة

10- تشيلسي – 49 نقطة

11- نيوكاسل يونايتد – 49 نقطة

12- إيفرتون – 49 نقطة

13- فولهام – 49 نقطة

14- ليدز يونايتد – 47 نقطة

15- كريستال بالاس – 45 نقطة

16- نوتنجهام فورست – 43 نقطة

17- توتنهام هوتسبير – 38 نقطة

18- وست هام يونايتد – 36 نقطة

19- بيرنلي – 21 نقطة

20- وولفرهامبتون – 19 نقطة

