دون إصابات.. الحماية المدنية تسيطر على حريق التهم أتوبيسًا بمحور الأوتوستراد

كتب : علاء عمران

04:49 م 19/05/2026

حريق داخل أتوبيس بمحور الأوتوستراد

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق هائل شب داخل أتوبيس أثناء سيره بمحور الأوتوستراد، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الدفع بسيارات الإطفاء لمحاصرة النيران

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق وتصاعد ألسنة اللهب والدخان من أتوبيس على محور الأوتوستراد.

وانتقل رجال الإطفاء مدعومين بسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، حيث فرضت القوات كردونًا أمنيًا، ونجحت في محاصرة الحريق وإخماده قبل امتداده للمركبات المجاورة، دون وقوع أي إصابات بين الركاب أو المارة.

رفع آثار الحادث وتحقيقات النيابة

ودفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة بالأوناش والخدمات المرورية اللازمة لرفع حطام الأتوبيس المتفحم، وتسيير حركة السير، وتحرر المحضر اللازم ، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الحماية المدنية الأوتوستراد حريق أتوبيس

