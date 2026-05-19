احتفل البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، بعودة مواطنه نيمار دا سيلفا إلى قائمة منتخب البرازيل استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2026، بطريقة خاصة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشر بيزيرا صورة لنيمار بقميص منتخب البرازيل، وأرفقها برمز “الملك”، في إشارة إلى سعادته الكبيرة بعودة نجم السامبا إلى قائمة المنتخب في المحفل العالمي.

عودة نيمار لقائمة منتخب البرازيل

وكان المدير الفني للمنتخب البرازيلي أنشلوتي قد أعلن القائمة النهائية التي ستخوض نهائيات كأس العالم 2026، والتي شهدت عودة نيمار، مقابل استبعاد بعض الأسماء أبرزها جواو بيدرو لاعب تشيلسي.

ويستعد منتخب البرازيل لخوض مباريات ودية تحضيرية قبل انطلاق المونديال، من بينها مواجهة منتخب مصر في نهاية شهر مايو.

ويخوض المنتخب البرازيلي منافسات كأس العالم ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه منتخبات المغرب، هايتي، واسكتلندا.

