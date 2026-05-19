مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
22:15

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
21:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

كيف احتفل خوان بيزيرا بعودة نيمار لقائمة البرازيل في المونديال؟

كتب : محمد خيري

01:43 م 19/05/2026 تعديل في 01:56 م
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    نيمار (1)
  • عرض 9 صورة
    نيمار
  • عرض 9 صورة
    نيمار
  • عرض 9 صورة
    نيمار
  • عرض 9 صورة
    نيمار (2)
  • عرض 9 صورة
    نيمار (1)
  • عرض 9 صورة
    نيمار مع جائزة رجل المباراة
  • عرض 9 صورة
    نيمار يحتفل على طريقة فينيسيوس (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفل البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، بعودة مواطنه نيمار دا سيلفا إلى قائمة منتخب البرازيل استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2026، بطريقة خاصة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشر بيزيرا صورة لنيمار بقميص منتخب البرازيل، وأرفقها برمز “الملك”، في إشارة إلى سعادته الكبيرة بعودة نجم السامبا إلى قائمة المنتخب في المحفل العالمي.

عودة نيمار لقائمة منتخب البرازيل

وكان المدير الفني للمنتخب البرازيلي أنشلوتي قد أعلن القائمة النهائية التي ستخوض نهائيات كأس العالم 2026، والتي شهدت عودة نيمار، مقابل استبعاد بعض الأسماء أبرزها جواو بيدرو لاعب تشيلسي.

ويستعد منتخب البرازيل لخوض مباريات ودية تحضيرية قبل انطلاق المونديال، من بينها مواجهة منتخب مصر في نهاية شهر مايو.

ويخوض المنتخب البرازيلي منافسات كأس العالم ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه منتخبات المغرب، هايتي، واسكتلندا.

لالايبالاقف

اقرأ أيضا:

بعد تنازل سيراميكا.. كم عدد جماهير الزمالك في مباراة حسم الدوري؟

رابطة الأندية: الزمالك سيشارك في بطولة أفريقيا وأبوريدة سيتدخل

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نيمار بيزيرا منتخب البرازيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيبولا يهدد العالم والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر بعد ارتفاع أعداد الوفيات
شئون عربية و دولية

إيبولا يهدد العالم والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر بعد ارتفاع أعداد الوفيات
قرار نهائي في الزمالك بشأن مصير معتمد جمال وموعد رحيله
رياضة محلية

قرار نهائي في الزمالك بشأن مصير معتمد جمال وموعد رحيله
هل يشترط قانون الأسرة الجديد موافقة الزوجة على زواج زوجها بأخرى؟.. رئيس
حوادث وقضايا

هل يشترط قانون الأسرة الجديد موافقة الزوجة على زواج زوجها بأخرى؟.. رئيس
بمكافأة 2000 جنيه.. التعليم تشكل غرف عمليات لمتابعة امتحانات الدبلومات
مدارس

بمكافأة 2000 جنيه.. التعليم تشكل غرف عمليات لمتابعة امتحانات الدبلومات
زيارة بوتين إلى بكين.. ما أبرز الملفات على طاولة المباحثات بين الرئيسين
شئون عربية و دولية

زيارة بوتين إلى بكين.. ما أبرز الملفات على طاولة المباحثات بين الرئيسين

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مجزرة أبنوب.. 15 دقيقة رعب عاشتها أسيوط- (تغطية خاصة)
5 أسباب منها "السوسة".. لماذا قفزت أسعار الطماطم إلى 70 جنيها للكيلو؟
تأكيدًا لمصراوي.. محافظة القاهرة توضح موقف توصيل المرافق لأصحاب نموذج 10
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام
بعد افتتاح الدلتا الجديدة .. هل تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح؟
بعد التصريح بدفنهم.. خروج جثامين ضحايا إطلاق النار بأبنوب من المستشفى- صور وفيديو