الدوري الإنجليزي

تشيلسي

22:15

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

بورنموث

21:30

مانشستر سيتي

"هدية منتظرة من بورنموث".. ماذا يحتاج أرسنال للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي؟

كتب : يوسف محمد

01:26 م 19/05/2026
    نادي أرسنال (2)

اقترب نادي أرسنال من حسم لقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي 2025-2026 لصالحه، بعدما تمكن من تحقيق الفوز أمس على حساب بيرنلي بهدف دون مقابل.

ورفع أرسنال رصيده من النقاط عقب الفوز على بيرنلي أمس، إلى 82 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد فريق بيرنلي عند النقطة رقم 21 في المركز الـ19 بجدول الترتيب.

ماذا يحتاج أرسنال للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي 2025-2026

ويتبقى لأرسنال مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي، ستكون أمام كريستال بالاس يوم الأحد المقبل الموافق 24 مايو الجاري.

ويحتاج أرسنال إلى تحقيق الفوز في مباراته المقبلة أمام كريستال بالاس، لضمان حسم اللقب بشكل رسمي دون النظر إلى نتائج منافسه المباشر على اللقب فريق مان سيتي.

هدية منتظرة من فريق بورنموث

وسيكون فريق مان سيتي صاحب المركز الثاني على موعد مع مباراة قوية أمام بورنموث اليوم، في مباراة قد تحسم بشكل رسمي بطل النسخة الحالية من البطولة.

وحال تعثر فريق مان سيتي في مباراة اليوم أمام بورنموث سواء بالهزيمة أو التعادل، سيتوج أرسنال رسميا باللقب البريميرليج، قبل أن يخوض مباراته الأخيرة بالمسابقة.

موعد مباراة مان سيتي وبورنموث

ويحل فريق مان سيتي ضيفا على فريق بورنموث اليوم، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ37 بالبريميرليج.

مجزرة أبنوب.. القصة الكاملة لـ "معركة الجيب والرشاش" في أسيوط
أغلى شاي في العالم.. سعر الكيلو من “دا هونغ باو” يتجاوز 3 ملايين جنيه
إيبولا يهدد العالم والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر بعد ارتفاع أعداد الوفيات
حيرة في حراسة المرمي.. تشكيل الأهلي المتوقع ضد المصري البورسعيدي
موقف القطاع الخاص والامتحانات.. نص قرار إجازة عيد الأضحى 2026
