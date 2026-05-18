مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

0 0
17:00

حرس الحدود

الدوري المصري

طلائع الجيش

0 0
17:00

فاركو

جميع المباريات

إعلان

الاتفاق تم.. خطوة واحدة تفصل مورينيو عن قيادة ريال مدريد

كتب : محمد خيري

01:35 م 18/05/2026 تعديل في 01:38 م
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    مورينيو مدرب بنفيكا
  • عرض 10 صورة
    مورينيو
  • عرض 10 صورة
    جوزيه مورينيو
  • عرض 10 صورة
    جوزيه مورينيو (3)
  • عرض 10 صورة
    جوزيه مورينيو (1)
  • عرض 10 صورة
    جوزيه مورينيو (2)
  • عرض 10 صورة
    مورينيو 122
  • عرض 10 صورة
    مورينيو ورنالدو
  • عرض 10 صورة
    مورينيو (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بات جوزيه مورينيو على أعتاب العودة إلى قيادة ريال مدريد، بعدما كشفت تقارير صحفية أوروبية عن توصل الطرفين إلى اتفاق مبدئي لتولي المدرب البرتغالي المهمة الفنية للفريق بداية من الموسم المقبل.

ووفقًا لما أوردته التقارير، فإن الاتفاق تم بشكل شفهي بين إدارة النادي الملكي ومورينيو، على أن يمتد العقد لمدة موسمين، في انتظار الانتهاء من بعض الإجراءات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي.

ويُعد مورينيو أحد أبرز المدربين الذين تولوا قيادة ريال مدريد خلال السنوات الأخيرة، بعدما قاد الفريق في الفترة بين عامي 2010 و2013، ونجح خلالها في التتويج بلقب الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، إلى جانب السوبر الإسباني، فضلًا عن إعادة الفريق إلى دائرة المنافسة القوية أوروبيًا ومحليًا.

مورينيو يقترب من تدريب ريال مدريد

وأشار الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو إلى أن مورينيو يستعد للسفر إلى العاصمة الإسبانية مدريد عقب نهاية مواجهة ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الإسباني، تمهيدًا لحسم الاتفاق بصورة نهائية.

وتترقب جماهير ريال مدريد الإعلان الرسمي عن هوية المدير الفني الجديد، في ظل تطلع النادي لبدء مرحلة جديدة تعيد الفريق إلى منصات التتويج المحلية والقارية.

اقرأ أيضا:

روني يفتح النار على صلاح: كاد أن يفجر قنبلة ولا يستحق مباراة الوداع

4 مواجهات للهبوط وأرسنال يبحث عن المجد.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مورينيو ريال مدريد بنفيكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

اتحاد الكرة يعلن طاقم التحكيم الأجنبي لمباراة الزمالك وسيراميكا
رياضة محلية

اتحاد الكرة يعلن طاقم التحكيم الأجنبي لمباراة الزمالك وسيراميكا
لا تفعله.. خطأ شائع في أكل الفول قد يسبب مشكلات بالمعدة
نصائح طبية

لا تفعله.. خطأ شائع في أكل الفول قد يسبب مشكلات بالمعدة
ليفربول يكشف عن تجهيزاته لوداع صلاح وروبرتسون
رياضة محلية

ليفربول يكشف عن تجهيزاته لوداع صلاح وروبرتسون
شلاتر وتعقيم.. خطة الحكومة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة
أخبار مصر

شلاتر وتعقيم.. خطة الحكومة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة
أول تعليق من العراق بشأن استهداف السعودية بـ3 طائرات مسيرة
شئون عربية و دولية

أول تعليق من العراق بشأن استهداف السعودية بـ3 طائرات مسيرة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تزايد الشكاوى.. مدبولي يكلف الوزارات والمحافظات بمواجهة "الكلاب الضالة"
سبب الأزمة وموقف التدريب.. مصدر بالأهلي يكشف تطورات حالة توروب الصحية
الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر: حرارة الصعيد تصل لـ47
مواصفات جديدة لتنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي وموعد الطرح
الداخلية تصدر قرارًا جديدًا بإضافة "شهادة استعلام أمني" ضمن مستندات تراخيص المرور