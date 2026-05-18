بات جوزيه مورينيو على أعتاب العودة إلى قيادة ريال مدريد، بعدما كشفت تقارير صحفية أوروبية عن توصل الطرفين إلى اتفاق مبدئي لتولي المدرب البرتغالي المهمة الفنية للفريق بداية من الموسم المقبل.

ووفقًا لما أوردته التقارير، فإن الاتفاق تم بشكل شفهي بين إدارة النادي الملكي ومورينيو، على أن يمتد العقد لمدة موسمين، في انتظار الانتهاء من بعض الإجراءات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي.

ويُعد مورينيو أحد أبرز المدربين الذين تولوا قيادة ريال مدريد خلال السنوات الأخيرة، بعدما قاد الفريق في الفترة بين عامي 2010 و2013، ونجح خلالها في التتويج بلقب الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، إلى جانب السوبر الإسباني، فضلًا عن إعادة الفريق إلى دائرة المنافسة القوية أوروبيًا ومحليًا.

مورينيو يقترب من تدريب ريال مدريد

وأشار الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو إلى أن مورينيو يستعد للسفر إلى العاصمة الإسبانية مدريد عقب نهاية مواجهة ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الإسباني، تمهيدًا لحسم الاتفاق بصورة نهائية.

وتترقب جماهير ريال مدريد الإعلان الرسمي عن هوية المدير الفني الجديد، في ظل تطلع النادي لبدء مرحلة جديدة تعيد الفريق إلى منصات التتويج المحلية والقارية.

