قبل جولة الحسم.. جدول ترتيب الدوري السعودي

كتب : محمد الميموني

02:49 م 19/05/2026
تتجه الأنظار إلى الجولة الأخيرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026، حيث تشتعل المنافسة على لقب البطولة بين فرق المقدمة، مع اقتراب لحظة الحسم في واحدة من أقوى نسخ الدوري.

وينفرد فريق النصر بصدارة جدول الترتيب برصيد 83 نقطة، متقدمًا على الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 81 نقطة، فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 78 نقطة، لتبقى حسابات اللقب قائمة حتى الجولة الختامية.

موعد مباراة النصر وضمك في جولة الحسم

ويخوض النصر مواجهته الحاسمة أمام ضمك يوم الخميس 21 مايو، ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من الموسم، في لقاء يسعى من خلاله الفريق لحسم اللقب رسميًا.

موقف النصر وضمك قبل المباراة

يدخل النصر اللقاء متصدرًا الترتيب برصيد 83 نقطة، بينما يحتل ضمك المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة، في مباراة تبدو على الورق في متناول الفريق النصراوي، الذي يحتاج إلى الفوز لضمان التتويج بالدوري رسميًا.

جدول ترتيب الدوري السعودي

1- النصر – 83 نقطة
2- الهلال – 81 نقطة
3- الأهلي – 78 نقطة
4- القادسية – 74 نقطة
5- الاتحاد – 55 نقطة
6- التعاون – 53 نقطة
7- الاتفاق – 49 نقطة
8- نيوم – 44 نقطة
9- الحزم – 39 نقطة
10- الفيحاء – 38 نقطة
11- الخليج – 37 نقطة
12- الفتح – 36 نقطة
13- الشباب – 35 نقطة
14- الخلود – 32 نقطة
15- ضمك – 29 نقطة
16- الرياض – 27 نقطة
17- الأخدود – 20 نقطة
18- النجمة – 13 نقطة

