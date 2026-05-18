ماريسكا .. تقارير تكشف بديل بيب جوارديولا المحتمل لتدريب مانشستر سيتي

كتب : محمد عبد الهادي

11:37 م 18/05/2026 تعديل في 19/05/2026
    إنزو ماريسكا إلى جانب أحد أعضاء الفريق
    إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي
    إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي
    ماريسكا وجوارديولا

كشفت صحيفة "ذا أثليتيك"، عن البديل المحتمل للإسباني بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي، بعد أنباء رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وكانت صحيفة دايلي ميل، قد فجرت مفاجأة مساء اليوم الإثنين، بإعلان قرار جوارديولا بالرحيل عن صفوف مانشستر عقب ختام الموسم الجاري.

ماريسكا بديل جوارديولا في مانشستر سيتي

أوضحت صحيفة "ذا أثليتيك" العالمية، أن المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا هو الأقرب لتدريب مانشستر سيتي، لخلافة الإسباني بيب جوارديولا.

وأوضح التقرير أن ماريسكا كان من بين أبرز المرشحين الذين كان السيتي يفكر فيهم مؤخرًا بعد غموض موقف جوارديولا.

من يخلف جوارديولا لتدريب مان سيتي؟

وكشفت صحيفة ذا أثليتيك أن ماريسكا أبلغ تشيلسي مرتين في أواخر أكتوبر ومرة ​​أخرى في منتصف ديسمبر أنه كان يتحدث مع ممثلي السيتي بشأن ترشحه لهذا المنصب.

هل ينضم لبيراميدز؟.. مصدر يكشف الوجهة المقبلة لمصطفى محمد
